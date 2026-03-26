Pandemi ve ardından yaşanan deprem felaketleriyle birlikte vatandaşlar villa veya müstakil evlere yöneldi. Hal böyle olunca da mantar gibi gecekonduları andıran villalar inşa edildi. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bunlara 'villa' demek mümkün değil, bunlar 'villakondu'dur." ifadelerini kullandı.

Pandemi ve 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası apartman hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşların villa ve müstakil evlere yönelmesi, denetimsiz yapılaşmayı beraberinde getirdi.

Özellikle Adana'nın merkez Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki gecekonduları andıran ve teknik yeterlilikten uzak yapılar artarken, sektör temsilcileri bu yapıların hem güvenlik hem de şehir estetiği açısından ciddi riskler barındırdığının altını çizdi.

"VİLLA OLMANIN ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ GEREK" Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların müstakil yapılara yöneldiğini belirtti. Karslıoğlu "Özellikle pandemi ve depremden sonra, apartmandan korkan vatandaşlarımız böyle bir girişime başvurdular. Tabii bunu fırsat bilen müteahhitlerimiz küçük küçük mantar gibi, gecekondu tabiriyle anılan binalar yapmaya başladılar. Bunlara 'villa' demek mümkün değil, bunlar 'villakondu'dur. Villa olmanın şartlarının düzenlenmesi gerekiyor. 6 metrelik mesafeyle, 200 metrekarelik bir arsada, küçük küçük binalara villa demek mümkün değildir" diye konuştu.

Vatandaşların bu tür yapıları alırken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu şunları söyledi: "VATANDAŞLARIMIZI KAZIKLAMAYA GEREK YOK" "Hem devletimizin bir villa tanımı yapması lazım hem de vatandaşlarımızın alırken bunların villa olmadığını bilerek müstakil bir ev niyetine almaları gerekiyor. Yani burada bir de vatandaşlarımızı tabiri caizse kazıklamaya gerek yoktur. Bunların sorunları ileride çok büyük olacaktır. Örneğin her bir villaya sarı kot, kırmızı kot dediğimiz sistemleri belediyelerin vermesi gerekiyor. Genel bazlı bakıyorlar. Biliyorsunuz, yağmurların çok yağmasından dolayı bunlar ileride su alabilecek, sorunları sonradan görebileceğimiz yapılar olmuş olacak. Onun için vatandaşlarımızın villa değil de müstakil ev aldık diye düşünmeleri gerekiyor"

"VATANDAŞIN NE ALDIĞINI BİLMESİNİ İSTİYORUZ" Yetkililere çağrıda bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların villa tanımını netleştirmesi gerektiğini belirterek, "Aldığınız yerlerin villa olabilmesi için ses ve görüntü anlamında yan taraftaki komşularınızla birbirinizi görmemeniz gerekiyor. Önünüzde bayağı bir peyzaj alanınızın olması gerekiyor. Site şeklinde olması gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Alınan evler villa olmuyor, 'villakondu' oluyor. Vatandaşlarımız örneğin orayı müstakil ev olarak alacak olsa 7 milyon, villa dediği zaman 10 milyon. Dolayısıyla burada olan yine vatandaşımıza oluyor. Bizim buradaki gayemiz, vatandaşın ne aldığını bilmesini istiyoruz" dedi.

