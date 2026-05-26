Bayram namazını camide kılamayacak olan vatandaşlar, namazın evde kılınıp kılınamayacağını araştırıyor. Özellikle bayram namazını kaçıranların nasıl hareket etmesi gerektiği merak edilirken,"Bayram namazı evde kılınır mı?" ve "Bayram namazını kaçıran ne yapmalı?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Bayram namazı, İslam dininde cemaatle kılınan ve belirli şartlara bağlı olarak eda edilen bir ibadettir. Fıkhi hükümlere göre bayram namazı iki rekat olarak kılınır ve cemaatle birlikte eda edilmesi gerekir. Bu nedenle bayram namazı yalnız kılınmaz. Bayram namazının geçerli olabilmesi için cuma namazındaki şartlara benzer koşullar gerekir. Ancak bayramlarda hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazını kaçıranların yapması gerekenler

BAYRAM NAMAZINA GEÇ YETİŞEN NE YAPAR?

Diğer namazlardaki gibi, imam selam verince, kalkıp kılamadığı rekâtları tamamlar. İkinci rekâtta yetiştiyse, imam selam verince kalkıp Sübhaneke okur. Sonra, üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır, birinci ve ikincisinde iki yana bırakır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlar. Fatiha ve zamm-ı sûre okur, rükû ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar. İkinci rekâta da yetişemediyse, yukarıda bildirildiği gibi birinci rekâtı kılıp kalkar. Fatiha ve zamm-ı sûreden sonra, iki elini üç defa tekbir getirerek kaldırır. Üçüncüde yanlara bırakır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükûa eğilir. Secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.

KURBAN BAYRAMINDA NAMAZDAN ÖNCE NE YAPILIR?

Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.



