Kocaeli’de şaşırtan görüntü! Sahili kapladı, turuncu tabakanın sebebi belli oldu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi’nde sahil boyunca karşılaşılan görüntü endişelendirdi. İskele mevkisinde denizin bazı kesimlerinde yer yer renk değişimleri oluştu. Deniz kıyısı turuncuya döndü.
SAHİLİ KAPLADI
Sabah saatlerinden itibaren oluşan renk değişiminin, mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığı belirtildi.
ALG NEDİR?
Alg (veya su yosunu), fotosentez yaparak kendi besinini üretebilen, çoğunlukla suda yaşayan, kök ve yaprak gibi özelleşmiş organları olmayan basit yapılı canlıların genel adıdır. Tek hücreli mikroskobik türlerden, metrelerce boyundaki dev deniz yosunlarına kadar çok çeşitli türleri bulunur. Çıplak gözle görülemeyen tek hücreli algler “Mikroalg”, deniz yosunları olarak bilinen çok hücreli, büyük algler ise “Makroalg” olarak adlandırılır.
Algler fotosentez yaparak atmosferdeki oksijenin büyük bir kısmını üretirler.
- Başlıca kullanım alanları şunlardır:
|Kategori
|Uygulama Alanları
|Besin ve Takviye
|Omega-3 yağ asitlerinin birincil kaynağıdır. Süper gıda (spirulina vb.) olarak protein ve vitamin takviyesi amacıyla kullanılır.
|Kozmetik ve Cilt Bakımı
|Güçlü antioksidan ve yaşlanma karşıtı özellikleri ile cilt dokusunu yeniler, nem dengesini korur.
|Tarım ve Endüstri
|Organik gübre, hayvan yemi, biyoyakıt ve biyoplastik üretiminde sürdürülebilir bir kaynak olarak değerlendirilir.
|Gıda Teknolojisi
|Kırmızı alglerden elde edilen kıvam artırıcılar (agar, karragenan), gıda ve ilaç sanayisinde kullanılır.