İsrail, 2024 yılında Sde Teiman askeri üssünde alıkonulan Filistinli bir esire yönelik toplu tecavüz ve işkence skandalını basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'yi resmen ordudan ihraç etti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından imzalanan kararnameyle, tecavüzcü askerleri koruyan Tel Aviv yönetimi, skandalı ifşa eden başsavcının rütbelerini sökmek için ceza davasının sonucunu bekliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun talimatıyla ülkenin Genelkurmay Başkanı, Sde Teiman'da Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran savcıyı ordudan ihraç etti.

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin görevden kesin olarak alınmasına ve ordudan ihraç edilmesine karar verildiği ifadelerine yer verildi.

BİLGİ SIZDIRMA BAHANESİ

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in onayladığı kararda, Yerushalmi'nin askeri üsteki insanlık suçunu ifşa etmesine atıfta bulunularak, hakkındaki "bilgi sızdırma ve olaya dahli olma şüphelerinin" güçlendiği iddia edildi.

Ordudaki hizmet süresini tamamlama hakkı elinden alınan eski Başsavcı’nın rütbelerinin tamamen sökülmesi hususunun ise hakkında açılan ceza davasının ardından netleşecek.

SAVUNMA BAKANI KATZ: KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İFTİRA

Kararın ardından sosyal medya (X) hesabı üzerinden bir açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, skandalı deşifre eden savcının ihraç edilmesinden ötürü Genelkurmay Başkanı Zamir’i tebrik etti. İsrail televizyonlarında çarşaf çarşaf yayımlanan tecavüz kanıtlarını hiçe sayan Katz, Sde Teiman askeri üssünde yaşanan dehşet anlarının orduya yönelik bir "iftira" olduğunu ileri sürdü.

Savunma Bakanı Katz, İsrail Başsavcısı'na resmi çağrıda bulunarak, askeri infazları ve sapkınlıkları dünyaya duyuran Yerushalmi'nin en ağır şekilde yargılanıp yıllarca hapis cezasına çarptırılmasını istediğini aktardı.

ADIM ADIM ÖRTBAS KRONOLOJİSİ: TECAVÜZCÜLER ORDUYA DÖNDÜ, SAVCI TUTUKLANDI

İsrail tarihine en utanç verici insan hakları ihlallerinden biri olarak geçen Sde Teiman davasındaki adli süreç, sistemli bir örtbas operasyonuna dönüştü:

İlk olarak 2024 yılında İsrail’in Kanal 12 televizyonu, askeri üste alıkonulan Filistinli bir esire korumaların kalkan arkasında toplu tecavüz ettiğini gösteren şok edici güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Olayın ardından 9 asker "işkence ve sapkınlık" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Askerlerin gözaltına alınmasına öfkelenen, aralarında aşırı sağcı milletvekillerinin de bulunduğu fanatik bir grup, Sde Teiman askeri üssünü ve mahkeme binasını resmen bastı.

Görüntüleri basına sızdırmakla suçlanan Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, aşırı sağcı bakanların hedef göstermesi sonucu istifa etmek zorunda kaldı ve ardından gözaltına alınarak hakkında ceza davası açıldı.

Bölgesel çatışmaların ve İran geriliminin gölgesinde kalan Sde Teiman tecavüz davası, İsrail mahkemeleri tarafından sessiz sedasız kapatıldı.

Tecavüz, işkence ve vücut bütünlüğünü bozma suçlamasıyla yargılanan yedek askerlerin beraat ettirilerek orduya geri dönüşleri resmen onaylandı.

