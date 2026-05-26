Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongresinde Hakan Safi ile yarışacak başkan adayı Aziz Yıldırım, "UEFA küme düşürür" sözlerine açıklık getirirken; kulübü ceza ihtimaliyle karşı karşıya bırakan "limit aşımı" konusu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, limit aşımı iddiasına dair Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile yaptığı görüşmeyi anlatırken; "Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız" şeklindeki gündem olan sözlerini detaylandırdı.

"AĞIR CEZA VERİYORLAR"

Sports Digitale canlı yayınına konuk olan Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren (maaşlar, gelir, gider) evrakı vermemişler. UEFA'da bazı arkadaşlar var, onlara sordum. 'İhlaller var' diyorlar. Tam olarak belirtmiyorlar ne olduğunu. Şu andaki duruma göre; 60 milyon euroya kadar kulübe girdi yapabilirsiniz, bu değişebilir. Siz 100, 200 milyon euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullanamazsınız, kullandırmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız, o zaman ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza veriyorlar. Bu tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım, 1998-2008 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı yaptı.

"BONSERVİSİ BİZ YATIRACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin efsane başkanı, "Mutlaka bir para konulacak ve transferler de yapılmak durumunda" sözleri üzerine, "Belki de anlaştığımız bir oyuncu olacak, onun bonservisi için bir bedel yazıyor, onu biz yatıracağız" ifadelerini kullandı.

"BORCU NEYLE ALIYORSAM ÖYLE BIRAKACAĞIM"

Aziz Yıldırım, tartışma konusu olan kulüp borcu konusunda ise "Borcu tam bilmiyoruz. İçeriye girince ancak öğreneceğiz. Söylentileri duyuyoruz. Borcu neyle alıyorsam, aynı şekilde bırakacağım. 'Borçları ödüyor' diyorsunuz ama neyle ödüyorlar. Benim 2001 yılından sonra yapmış olduğum kaynakları satıp, borç ödüyorlar. Kendileri ilave bir şey yapıp borç ödemiyorlar ki! Bankalar Birliği'nden çıktılar, onu da sermaye artırımından gelen parayla kapattılar" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YILDIRIM "UEFA'DAN CEZA ALIRSINIZ" DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım, muhtemel UEFA cezasıyla ilgili, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz! UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum; 500 milyon euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez!" açıklasını yapmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası