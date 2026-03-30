Sağanak yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji, çarşamba gününden itibaren sağanak yağışların yurt genelinde etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Türkiye genelinde yağışlı havanın 3 gün boyunca etkili olması beklenirken, İstanbul’da ise yeni alçak basınç sistemiyle birlikte sağanağın yaklaşık 1 hafta süreceği bildirildi. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkat çağrısı yapıldı.

Türkiye, yeni haftaya yağışlı hava sistemiyle girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar önümüzdeki 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli, bazı bölgelerde ise şiddetli olması bekleniyor.

31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Salı günü Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen yağışların, çarşamba günü şiddetini artıracağı bildirildi. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, özellikle İç Ege, Batı Akdeniz ve Trakya'nın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Güney Ege kıyıları ile İzmir çevresinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış görülecek. Perşembe günü de yağışlı sistem etkisini koruyacak; Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanakların sürmesi bekleniyor.



Uzmanlar, özellikle Ege ve Marmara'da rüzgarın da kuvvetleneceğine dikkat çekerek, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer fırtına beklendiğini vurguladı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise çığ ve kar erimesi riskinin devam ettiği bildirildi.



İSTANBUL'DA YAĞIŞ 1 HAFTA SÜRECEK İstanbul'da ise yağışlı havanın daha uzun süre etkili olması bekleniyor. Meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sisteminin Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacağını ve kentte yağışların yaklaşık 1 hafta boyunca aralıklarla süreceğini açıkladı. Özdemir, özellikle çarşamba gününden itibaren yeni sistemin devreye gireceğini belirterek, İstanbul'da kıyı kesimlerinde yağışların daha kuvvetli hissedileceğini söyledi.



Kentte çarşamba gününden itibaren poyrazın etkisini artırması beklenirken, rüzgar hızının 50 ila 70 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edildi. Bu durumun deniz ve hava ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı. İstanbul'da sıcaklıkların hafta boyunca 10-16 derece bandında seyretmesi, yağışların ise hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

