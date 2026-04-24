Suriye savaşının en karanlık olaylarından biri olan Tadamon Katliamı'nın baş aktörü Emced Yusuf yakalandı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, İçişleri Bakanı Hattab'ın katliamcıyı çapraz sorguya aldığı görülürken Bakan Hattab, "Bu çocuklar ölürken senin kalbin neredeydi?" diyerek insanlık dışı suçun detaylarını failin yüzüne vurdu.

Suriye iç savaşının en karanlık sayfalarından biri olan Tadamon Katliamı’nın başrolündeki "ölüm makinesi" Emced Yusuf, adaletin pençesine düştü. 2013 yılında Şam’da sivilleri diri diri çukurlara doldurup üzerlerine ateş açan Yusuf, Hama kırsalında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Sosyal medyaya sızan sorgu görüntülerinde, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın katliamcıyı sorguya çektiği görüldü.

Bakan Hattab, katliamın sorumlusu Yusuf'a, "Senin çocukların yok mu? Nasıl bir kalbin var? Bu çocukları böylesine nasıl öldürdün?" sorularını yöneltti.

Tadamon Katliamı'nın faili Emced Yusuf yakalandı! Bakan Hattab hesap sordu: Çocukları nasıl öldürdün?

Hattab, Emced Yusuf'a yönelik, "İnsanları öldürerek teselli oluyordun. İnsanları gözü kapalıyken koşturuyordun keskin nişancı var diye. Hadi koşun diye bağırıyordun. Senin bu yaptığın şeyi kimse yapmadı. Senin hiç insanlığın yok." ifadelerini kullandı.

YAKALANAN İLK SUÇLU EMCED DEĞİL

Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Emced Yusuf'un yakaladıkları ilk suçlu olmadığını söyledi.

Hattap, "Emced Yusuf yakaladığımız ilk suçlu değildi. Allah’ın izniyle son da olmayacak. Suçluları tek tek takip etmeye ve adalete teslim etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylece işledikleri suçların cezasını çekecekler" dedi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013 yılında Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'u, bugün Hama kırsalında bir köyde yakalamıştı.

Tadamon Katliamı, 16 Nisan 2013'te Esed rejimi güçlerince gerçekleştirilmiş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı. Görüntüleri 2022 yılında ortaya çıkan katliam, Suriye savaşının en kanlı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

