24 Nisan 2026 Gelinim Mutfakta’da haftanın finali yaklaşırken gözler hem günün birincisine hem de 15 altın bileziği kazanacak isim netleşti. İzleyiciler puan durumu ve elenen yarışmacıya dair son gelişmeleri yakından takip ediyor. Hafta boyu gelinine en yüksek puanı vererek ajda bileziği kazanan kayınvalide ve yarım altını kazanan gelin belli oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta programında 24 Nisan 2026 Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca verilen puanların ardından bugün hem ödüller sahiplerini bulacak hem de bir yarışmacı programa veda edecek.

24 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da haftanın final gününde yarışmacılar Hatay Katmer yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Günün en başarılı tabağını çıkaran gelin yarım altın ödülünü kazanırken, hafta boyunca en yüksek toplam puana ulaşan yarışmacı ise 15 altın bileziğin sahibi oluyor. Hafta boyunca en yüksek puanı veren kayınvalide ise ajda bilezik kazandı.

24 Nisan 2026 itibarıyla haftanın birincisi belli oldu. Hatice 15 altın bileziğin sahibi oldu.

24 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da her hafta olduğu gibi bu hafta da en düşük toplam puanı alan gelin yarışmaya veda etti. Hafta boyunca yapılan yemekler ve verilen puanlar doğrultusunda oluşan sıralama, final gününde elenen isim belli oldu.

24 Nisan Cuma günü için elenen yarışmacı Berna oldu.

YARIM ALTIN KAZANAN GELİN BELLİ OLDU

Günün en başarılı tabağını yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı Aysun topladı. Aysun yarım altının sahibi oldu.

AJDA BİLEZİĞİ HANGİ KAYINVALİDE KAZANDI?

Aysun'un kayınvalidesi Nurten hafta boyunca gelinine en yüksek puanı veren kayınvalide oldu. 19 puan veren Nurten kayınvalide ajda bileziği kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün ve haftalık toplam puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak önceki günlerin puan durumu şu şekildeydi:

20-24 Nisan puan durumu:

Hatice: 81

Aysun: 73

Tuğba: 72

Berna: 44

24 Nisan puan durumu:

Aysun: 19

Hatice: 12

Tuğba: 9

Berna: 5

23 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:

Berna: 16

Aysun: 15

Hatice: 15

Tuğba: 9

22 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 18

Hatice: 14

Aysun: 11

Berna: 10

21 Nisan puan durumu:

Hatice: 17

Tuğba: 17

Aysun: 14

Berna: 10

20 Nisan puan durumu:

Hatice: 23

Tuğba: 19

Aysun: 14

Berna: 3

