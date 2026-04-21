Gelinim Mutfakta 21 Nisan 2026 Salı bölümünde günün birincisi ve puan durumu netleşti. Haftanın ikinci gününde yarım altın mücadelesi izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Gelinlerin hazırladığı yemekler sonrası yapılan puanlama sonuçları belli oldu. Günün kazananı ve son durum merak konusu olmaya devam ediyor.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında rekabet 21 Nisan Salı günü de devam etti. Haftanın ikinci gününde gelinler, günün yemeği olan Sultan Reşat pilavını en iyi şekilde hazırlamak için mutfağa girdi. Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda oluşan sıralama, haftalık yarışın gidişatını doğrudan etkiledi.

Bir önceki gün yarım altını kazanan Hatice’nin ardından diğer yarışmacılar puan farkını kapatmak için mücadele etti. Gün sonunda oluşan tabloyla birlikte kazanan isim de belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 21 Nisan 2026 tarihli bölümünde günün birincisi kurayla belirlendi. Gün sonunda en yüksek puanı alan isimler arasında yer alan Hatice ve Tuğba eşitlik sonrası kuraya kaldı.

Yapılan kura çekimi sonucunda Hatice birinci oldu ve yarım altının sahibi oldu. Böylece Hatice, haftanın ikinci gününde de avantajını sürdürerek üst üste ikinci kez ödül kazanmayı başardı.

21 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

21 Nisan Salı gününe ait puanlamada yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Gün sonunda Hatice ve Tuğba aynı puanı alarak birincilik için kuraya kaldı.

Dünün puan durumu şu şekildeydi:

Hatice: 23

Tuğba: 19

Aysun: 14

Berna: 3

21 Nisan 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu:

Hatice: 17

Tuğba: 17

Aysun: 14

Berna: 10

SULTAN REŞAT PİLAVI NASIL YAPILIR?

Sultan Reşat pilavı, köfte ve domates sosunun pilavla buluştuğu doyurucu ve klasik bir lezzet olarak sofralarda yer alır. Yapımı birkaç aşamadan oluşsa da doğru adımlarla oldukça pratik şekilde hazırlanabilir.

İşte adım adım Sultan Reşat tarifi:

Köftelerin hazırlanması:

İlk olarak kıymayı rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberle birlikte yoğurun. Hazırladığınız harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp misket köfteler oluşturun. Köfteleri az miktarda sıvı yağda dışı renk alana kadar kızartın ve kenara alın.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (21 Nisan 2026)

Sosun hazırlanması:

Köfteleri kızarttığınız tavaya kabukları soyulup küp doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesler suyunu salıp hafifçe çekene kadar pişirin. Ardından kızarttığınız köfteleri sosun içine ekleyin ve birkaç dakika birlikte soteleyerek lezzetlerin bütünleşmesini sağlayın.

Pilavın hazırlanması:

Önceden ılık tuzlu suda bekletilip süzülen pirinci tereyağında şeffaflaşana kadar kavurun. Üzerine sıcak su ya da et suyunu ve tuzu ekleyip kapağını kapatın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin ve ardından 15-20 dakika demlenmeye bırakın.

Servis:

Demlenen pilavı servis tabağına alın. Üzerine köfteli ve domatesli sosu gezdirin. Son olarak ince kıyılmış maydanoz ve ceviz serperek sıcak şekilde servis edin.

