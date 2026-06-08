Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), apartman ve iş yerlerinde güvenlik kameralarını mevzuata aykırı kullananlara, idari para cezası da dahil olmak üzere yaptırım uygulanacağını duyurdu. Açıklamalarda “Kameralar bağımsız alanları göstermemeli, yüz tanıma, ses kaydı gibi özellikler barındırmamalı” denilerek aykırı olan durumlar tek tek belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), iş yerleri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının kullanımına ilişkin önemli bir duyuru yayınladı. Hukuka aykırı durumlarda yaptırım uygulanacağını hatırlatan KVKK, son zamanlarda güvenlik kameralarının amaç dışı kullanıldığını belirtti.

Para cezası da dahil! Güvenlik kameralarında ‘aykırılığa’ yaptırım!

"ÖZEL ALANLARA YERLEŞTİRİLMEMELİ"

Açıklamada, iş yerlerinde ortak alan ve özel alan ayrımına özen gösterilerek tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemlerinin yerleştirilememesi gerektiği belirtildi.

Apartman ve site tarzı konutlarda kullanılan kameraların ise bağımsız alanların içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi, yüz tanıma sistemi kullanılmaması ve ses kaydı yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Para cezası da dahil! Güvenlik kameralarında ‘aykırılığa’ yaptırım!

“YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ OLMAMALI”

KVKK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Güvenlik kamerası sistemleri ile yalnızca sistemin kurulmasındaki amaçla bağlantılı düzeyde kişisel veri işlenmesine ve kamera sisteminin gerekli olduğu ölçüde teknik özellikler barındırmasına, yüz tanıma, ses kaydı gibi özel hayata müdahale teşkil eden özellikler barındırmaması gerekir.

Açıklamada, mevzuata aykırı kamera kullanımı durumlarında idari yaptırımların ve para cezasının kesilebileceği işaret edildi.

Para cezası da dahil! Güvenlik kameralarında ‘aykırılığa’ yaptırım!

“PARA CEZASI DA DAHİL”

KVKK açıklamasında şöyle denildi:

Veri sorumluları tarafından ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, yetkisiz erişimin önlenmesi ve muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir. Aksi takdirde idari para cezası da dahil olmak üzere idari yaptırımla karşılaşılabilecektir.

Para cezası da dahil! Güvenlik kameralarında ‘aykırılığa’ yaptırım!

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