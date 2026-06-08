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Beşiktaş'ın eski golcüsü seçti: Dünyanın en ateşli 5 stadının 2'si Türkiye'den
Beşiktaş'ta forma giydiği 2015-2016 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve gol kralı (26 gol) ünvanını kazanan Mario Gomez, dünyanın en gürültülü 5 stadyumunu seçti. 40 yaşındaki Alman eski futbolcunun listesinde Türkiye'den 2 stat yer aldı.
Özetle DinleBeşiktaş'ın eski golcüsü seçti: Dünyanın en ateşli...
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Mario Gomez, "dünyanın en gürültülü 5 stadı ve taraftarı" listesinde Türkiye'den 2 stadı saydı.
- Mario Gomez, dünyanın en gürültülü 5 stadyumunu seçti.
- Türkiye'den RAMS Park (Galatasaray), listeye 3'üncü sıradan girdi.
- Listeye göre dünyanın en gürültülü stadı ise TÜPRAŞ Stadyumu.
- 5'inci sırada Old Trafford (Manchester United / İngiltere), 4'üncü sırada Toumba (PAOK / Yunanistan), 2'nci sırada Ibrox (Glasgow Rangers / İskoçya) bulunuyor.
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Almanya'da Bayern Münih'in düzenlediği futbol organizasyonuna katılan Mario Gomez, en gürültülü stadyumlar ve ateşli taraftarlar listesinde Türkiye'den 2 stadı saydı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusuna göre; dünyanın en gürültülü 5 stadı ve taraftarı şöyle:
5- Old Trafford (Manchester United / İngiltere)
4- Toumba (PAOK / Yunanistan)
3- RAMS Park (Galatasaray / Türkiye)
2- Ibrox (Glasgow Rangers / İskoçya)
1- TÜPRAŞ Stadyumu (Beşiktaş / Türkiye)
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