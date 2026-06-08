Beşiktaş'ta forma giydiği 2015-2016 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve gol kralı (26 gol) ünvanını kazanan Mario Gomez, dünyanın en gürültülü 5 stadyumunu seçti. 40 yaşındaki Alman eski futbolcunun listesinde Türkiye'den 2 stat yer aldı.

Almanya'da Bayern Münih'in düzenlediği futbol organizasyonuna katılan Mario Gomez, en gürültülü stadyumlar ve ateşli taraftarlar listesinde Türkiye'den 2 stadı saydı.

Mario Gomez, Beşiktaş formasıyla attığı 26 gol ile Süper Lig'in gol kralı oldu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusuna göre; dünyanın en gürültülü 5 stadı ve taraftarı şöyle:

5- Old Trafford (Manchester United / İngiltere)

4- Toumba (PAOK / Yunanistan)

3- RAMS Park (Galatasaray / Türkiye)

Galatasaray, iç saha maçlarını RAMS Park'ta oynuyor.

2- Ibrox (Glasgow Rangers / İskoçya)

1- TÜPRAŞ Stadyumu (Beşiktaş / Türkiye)

Beşiktaş, iç saha maçlarını TÜPTAŞ Stadyumu'nda oynuyor.

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