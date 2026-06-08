Takımı Vincenzo Italiano’ya teslim eden Kartal’da her bölgeye takviye... Kaleden başlayıp forvete kadar yeni isimler alınacak. Kiralıklardan kalan yok. Sürpriz ayrılıklar da gündemde.

MURAD TAMER - Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında teknik adam sorununu Vincenzo İtaliano’yu takımın başına getirerek çözen Beşiktaş’ta yeni kadro mühendisliği için kollar sıvandı. Yeni sezonun startını 27 Haziran’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelerek verecek ve ilk idmanına 28 Haziran’da çıkacak Kartal'da hemen hemen her bölgeye takviye söz konusu.

Beşiktaş sil baştan: 6 bölgeye takviye!

RAPOR BEKLENİYOR

Topa sahip olma ve agresif 4-3-3 şablonuyla bilinen ve gittiği her yerde olumlu izler bırakan İtaliano’nun raporuna göre Beşiktaş kadrosunda radikal bir tasfiyeye gidilmesi de gündemde. Kiralık verilen ve geri dönen oyuncuların kalma şansı yok. Oh ile Agbadou’nun durumu yeniden değerlendirilecek. Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sol açık ve forvete ise takviyeler yolda.

PAVLİDİS İÇİN BİR DAHA

Beşiktaş, daha önce 20 milyon avroluk teklifi reddedilen Benfica’nın golcüsü Vangelis Pavlidis için İtaliano’nun isteğiyle yeni bir teklif daha sunacak.

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