2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi üçüncülüğe taşıyan Şenol Güneş, 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Takım'ın çeyrek finale kadar ilerleyebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Türk futbolunda uzun vadeli planlamanın önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, Dünya Kupası'nın Türkiye için yeni bir fırsat olduğunu vurguladı.

A Milli Futbol Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yakalayan eski milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar ilerleyebileceğini söyledi.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu'na katılan Güneş, 24 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermesinden dolayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, yönetim kuruluna, teknik direktör Vincenzo Montella'ya, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

Şenol Güneş

"GİDERKEN YALNIZ, DÖNERKEN KALABALIKTIK"

2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğü hatırlatan Güneş, "2002 yılında Dünya Kupası'na giderken yalnızdık, dönerken kalabalıktık. O dönemde 'Dünya futbolunda yarışmacı olduk, dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olduk' demiştim. Evet üçüncü olduk ama dünya futbol ülkesi olarak tescillenemedik." dedi.

Türk futbolunun mevcut yapısının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi, idari, teknik, hukuk, kulüplerin yapısı, antrenörler, oyuncular, yöneticiler, medya, hakemler ne durumda hepsini değerlendirip, 2026 Dünya Kupası sonrası tekrar bir araya gelip 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapmak zorundayız. Bunun içerisine ekonomi, idari her şeyi koyabilirsiniz. TFF Başkanının da yönetimini bu yönde sevk ettiğini görüyoruz. Daha önceki yönetimler de iyi işler yaptı; hocalar da oyuncular da herkes, hepimiz. Önemli olan bu ülkenin başarıyı yakalaması, bu ülke insanının mutlu olması. Hakkari'de de Edirne'de de insanımız futbol başarısından mutlu olabiliyor. Bu mutluluğu sağlayan sizlerin vasıtasıyla oyuncularımız, personelimiz, çalışan herkese teşekkür etmek gerekiyor."

Şenol Güneş

"ÇEYREK FİNAL MÜMKÜN"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar ilerleme şansının bulunduğunu belirten Güneş, şöyle konuştu:

"2026 Dünya Kupası'na 48 takım katıldığı için ilk 3'e girme şansımız da fazla olduğu için, kağıt üzerinde kendimizi birinci görüyoruz ama ilk 3'e girdiğiniz zaman da büyük ihtimalle çıkabileceğiniz bu grupta çeyrek finale kadar gidişimizin mümkün olduğunu söylüyorum. Ama ben hayatım boyunca öyle bakmışımdır, merdivenin ilk basamağı gruptan çıkmaktır, ondan sonra diğer maçlardır. Bu takımda oynayan tüm oyuncularımız genç ama Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan, tecrübeli oyuncular. Hocamız da Dünya Kupası'na daha önce gitmişti, 2002'de oyuncu olarak tecrübesi var."

Şenol Güneş

"HİÇBİR SORUNU DIŞARIYA YANSITMADAN KATILDIK"

Türkiye'nin Dünya Kupası'nda iz bırakacağını ve örnek bir duruş sergileyeceğini ifade eden Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"TFF Başkanının da heyecanı var. Hiçbir sorunu dışarıya yansıtmadan gruplardan çıkarak Dünya Kupası'na katıldık. Umarım orada herhangi bir sorun olmayacaktır. O konuda da yönetime ve başkana çok iş düşüyor. Çünkü buraya katılmak önemliydi, birinci aşama. Katıldıktan sonra iyi temsil etmek, ilkeli davranışlarımız örnek olmalı çünkü bir ülkenin görüntüsünü siz çiziyorsunuz. En büyük tanıtım da bu olaydır. Sahada oynadığımız oyunla, davranışlarımızla da olumlu izler bırakacağımızı düşünüyorum. Türk insanına imkan sağlandığı zaman da ne kadar başarılı olacağını gösteren bir takımımız var. Umarım dönerken hep beraber onları karşılarız mutlu bir şekilde. Burada yine toplantı yaparız, bütün sorunları da konuşuruz."

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