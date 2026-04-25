Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, son üç yılda vatandaşa sağlanan enerji desteğinin 1,85 trilyon lirayı bulduğunu açıkladı. Eşelmobil sistemi ile de 600 milyar liralık yükü üstlendiklerini dile getiren Bayraktar, yeni dönemde az tüketenin destekten faydalanmaya devam edeceğini, çok tüketenin ise kapsam dışı kalacağını söyledi.

CEMAL EMRE KURT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son üç yılda doğalgaz ve elektrikte sağlanan fatura desteğinin 1,85 trilyon liraya ulaştığını bildirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Rekabet Kurumu tarafından organize edilen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi’nde konuşan Bayraktar, elektrik ve doğalgazda az tüketenin destekten istifade ettiği, çok tüketenin ise destek kapsamı dışına çıkarıldığı bir yapıya geçildiğini söyledi.

Elektrik ve gazda 2 trilyon liralık fatura desteği! Bakan Bayraktar: Enerjide sorun yok

DESTEKLER SÜRECEK

Bayraktar “Covid-19 pandemisiyle birlikte vatandaşlarımıza enerjide çok önemli destekler veriyoruz. Son üç yılda, doğalgaz ve elektrikte sağlanan fatura desteklerimiz güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştı. Bundan sonra da elektrik ve doğalgaz faturalarına olan desteklerimiz, belirlediğimiz kriterlere uygun olarak devam edecek” dedi.

AKARYAKITTA 600 MİLYAR TL CEPTE

Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel enerji piyasalarını sarstığı dönemde Türkiye’nin süreci güçlü altyapı ve çeşitlendirilmiş kaynak yapısıyla yönettiğini belirten Bayraktar “Güçlü enerji altyapımız ve uyguladığımız politikalar sayesinde bu krizleri başarılı şekilde yönetebildik. Petrol tarafında ihtiyacımızın yalnızca yüzde 10’unu bu bölgeden ithal ediyoruz. Doğalgazda ise herhangi bir LNG tedarikimiz yok. Arz güvenliğimiz açısından şu an için bir risk bulunmuyor. Eşelmobil Sistemi’ni devreye aldık. Motorinde ÖTV’yi sıfıra indirdik. Böylece yıl sonuna kadar oluşabilecek 600 milyar liralık ekonomik yükü vatandaşlarımızın üzerinden ortadan kaldırmış olduk” diye konuştu.

YENİ ENERJİ MİMARİSİ

Türkiye’nin enerjideki dönüşüm sürecine dikkat çeken Bakan Bayraktar, petrol ve doğalgaz aramacılığında dünyanın en büyük dördüncü filosuna ulaşıldığını söyledi. “Artık sadece Mavi Vatan’da değil, Hint Okyanusu’nda ve Somali açıklarında da arama yapabilen küresel bir aktörüz” diyen Bayraktar, elektrik ve dijitalleşmenin merkezde olduğu daha esnek bir ‘yeni enerji mimarisinin’ önümüzdeki aylarda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Bayraktar ayrıca; Türkmen gazının Avrupa’ya taşınması, Irak-Türkiye boru hattının Basra’ya uzatılması ve Azerbaycan’dan Avrupa’ya uzanan yeşil enerji hattı gibi Türkiye’yi bölgesel enerji merkezi yapacak dev projelerin devrede olduğunu hatırlattı.

145 MİLYAR DOLARLIK DEV EKONOMİ

Zirvede söz alan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise regülasyonun önemine değinerek “Yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiği, 145 milyar dolarlık devasa bir enerji piyasasını yönetiyoruz. Adil ve öngörülebilir bir piyasanın, sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazı regülasyon ve rekabettir” dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle de enerji sektörünün tamamen serbest piyasa şartlarına bırakılamayacak hibrit bir yapıya sahip olduğunun altını çizdi. Küle “Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda kurumlar arası iş birliği kritik. Etkin rekabetin korunması hem yatırım ortamını güçlendiriyor hem de doğrudan tüketici refahını artırıyor” ifadelerini kullandı.

