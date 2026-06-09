Boğaz’da gerçekleşen zirvenin gündeminde ikili ticaret hacmini 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak vardı. ABD’nin Venezuela’ya yaptırımları gevşetmesi ile birlikte iki ülke arasında altın ticaretinin yeniden artırılması da masaya yatırıldı.

EMRAH ÖZCAN- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasından sonra göreve gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez’i Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, ticaret hacmi, enerji iş birlikleri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler 1950 yılına dayanıyor. İlişkiler son 10 yılda önemli ölçüde ivme kazandı. Karşılıklı üst düzey ziyaretler, stratejik iş birliği anlaşmaları ve liderler arasındaki yakın temaslar, Ankara-Karakas hattını Latin Amerika’da en önemli iş birliklerinden biri hâline getirdi.

Erdoğan, Rodriguez’i Dolmabahçe'de ağırladı: Türkiye-Venezuela arasında 'altın' günler

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3 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret son yıllarda hızlı bir yükseliş gösterdi. 2022 yılında ikili ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeyi gördü. Sonraki dönemde küresel ekonomik şartlar ve Venezuela ekonomisindeki dalgalanmalar sebebiyle hacimde gerileme yaşansa da iki ülke ticari ilişkileri geliştirmeyi sürdürüyor. Ticaret hacmini 3 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

YAPTIRIM MOLASI VERİLDİ

Bilindiği gibi, Türkiye ile Venezuela arasında 2019 civarında altın ticareti dikkati çekici bir başlıktı. Türkiye, Venezuela’dan önemli miktarda altın ithal ederken, buna karşılık mal ihracatı yapıyordu. Ancak bu ticaret modeli ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik yaptırımları yüzünden zamanla yok denecek kadar azaldı.

Erdoğan, Rodriguez’i Dolmabahçe'de ağırladı: Türkiye-Venezuela arasında 'altın' günler

ALTIN TİCARETİ GÜNDEMDE

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Rodriguez zirvesinde altın ticareti yeniden gündeme geldi. Aynı şekilde Venezuela petrolü de masada yer aldı. ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımları gevşetmesinin ardından, Türkiye ile bu ülke arasında altın ve petrol ticaretinin yeniden geliştirilmesinin ele alındığı ifade edildi.

Erdoğan, Rodriguez’i Dolmabahçe'de ağırladı: Türkiye-Venezuela arasında 'altın' günler

DESTEĞİ UNUTMUYOR

Aynı şekilde Rodriguez’in de, bu ziyaret sayesinde, Türkiye’nin Venezuela’ya önceki yıllarda verdiği siyasi desteği çok iyi bildiği belirtiliyor. Bu desteği her zaman minnettarlıkla anan Rodriguez’in iki ülke arasında yeni ticaret ile yatırım ilişkilerini yeni girişimlerle derinleştirmeye açık olduğu belirtiliyor.

BAŞKA ÜRÜNLER DE VAR

Öte yandan, iki ülke arasında ticaret, petrol ve altın ile sınırlı değil… İki ülke arasında ticarette birçok ürün öne çıkıyor. Türkiye, Venezuela’ya ağırlıklı olarak, gıda ürünleri makarna, un, hububat ürünleri, temizlik ve hijyen ürünleri ile tekstil ürünleri ihraç ediyor. Venezuela’dan ise; demir-çelik hurdası, alüminyum ürünleri, kömür, tütün, enerji ve madencilik ürünleri ithal ediliyor

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