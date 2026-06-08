Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliği ele alınırken, Türkiye-Venezuela ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ve heyetini İstanbul'da ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her daim dost Venezuela halkının yanında olduğunu net bir dille ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile görüştü

İki ülke arasında ticaret, enerji ve madencilik alanları başta olmak üzere birçok sektördeki iş birliğini daha da ileriye taşımak için güçlü bir kararlılık vurgusu yapıldı.

Zirvenin en somut başlıklarından biri ise ekonomi oldu. İki lider, iki ülke arasında belirlenen 3 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak stratejik adımları derinlemesine değerlendirdi.

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