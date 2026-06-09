Türkiye, Afganistan ile ticari ilişkileri kurumsal bir zemine taşımak için Ortak Ticaret Odası kurulması yönünde çalışmaları başlattı. Yeni yapı sayesinde iki ülke iş dünyası arasında kalıcı bir iletişim ağı oluşturulması, yatırım fırsatlarının artırılması ve özellikle inşaat, enerji, madencilik, tarım ile lojistik alanlarındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Cemal Emre Kurt ANKARA - Türkiye, Afganistan ile ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açacak adım için düğmeye bastı. Ticaret Bakanlığına bağlı Kabil Ticaret Müşavirliği tarafından Afganistan’da “Türkiye-Afganistan Ortak Ticaret Odası” kurulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Böylece iki ülke iş dünyasını bir araya getirecek kalıcı bir ekonomik platform oluşturulacak. Bu kapsamda atılacak ilk adımda Afganistan'ın en büyük iş dünyası kuruluşlarından olan Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası bünyesinde Türk ve Afgan iş insanlarının bilgi alışverişinde bulunabileceği, sürekli iletişim kurabileceği bir platform kurulacak.

FİRMA HAVUZU OLUŞTURULUYOR

Çalışmalar kapsamında iki ülke arasında ticaret yapma isteği bulunan firmalara yönelik kapsamlı bir bilgi havuzu hazırlanıyor. Özellikle her iki ülkenin önemli ticaret merkezlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin de sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

TİCARETTE KURUMSAL ALTYAPI GÜÇLENECEK

Kurulması planlanan ortak ticaret odasının, yatırım fırsatlarının tanıtılması, iş ortaklıklarının geliştirilmesi, ticari sorunların çözümü ve yeni pazar imkanlarının değerlendirilmesi gibi alanlarda faaliyet göstermesi bekleniyor. Böylece iki ülke iş dünyası arasında daha düzenli ve sürdürülebilir bir iletişim mekanizması amaçlanıyor.

İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Türkiye ile Afganistan arasında iş dünyasını bir araya getiren yapılar daha önce de oluşturulmuştu. Afganistan Odaları Federasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 2021 yılında kurulan Türkiye-Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Ortak Ticaret Odası ise doğrudan iş insanlarını ve firmaları kapsayan bir ekonomik iş birliği zemini geliştiriliyor.

İNŞAAT VE MADENCİLİK ÖNE ÇIKIYOR

Oda, Afganistan'da yeniden yapılanma süreci, altyapı yatırımları, enerji projeleri, madencilik faaliyetleri, tarım ve lojistik alanlarında iş birliklerini hızlandıracak. Kurulacak ortak ticaret odasının bu alanlardaki iş birliklerini hızlandırması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik etkinliğinin artırılması açısından da yeni yapının önemli bir işlev üstlenmesi öngörülüyor.

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