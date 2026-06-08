Türk ve Mısırlı generallerin ortak toplantısı İsrail’de paniğe sebep oldu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail’in baskısıyla Türk ve Mısır elçiliklerinden toplantı ile ilgili bilgi istedi. Ancak umduğu cevabı alamadı.

Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma ABD’yi kontrol eden İsrail lobisini harekete geçirdi. Ürdün merkezli Rai el-Youm gazetesinin Washington muhabirine bilgi veren üst düzey bir kaynağa göre, Amerikan hükûmeti hem Türkiye hem de Mısır Büyükelçiliklerinden konu hakkında bilgi talebinde bulundu. Aynı haber ve detaylar İsrail basınından Maariv gazetesinin sayfalarında da yer buldu. İddiaya göre ABD Dışişleri Marco Rubio, Türk ve Mısır Savunma Bakanlıklarında görevli generaller arasında gerçekleşen yoğun istişare, toplantı ve buluşmaların içeriğini öğrenmek istedi. İsrail’in baskısıyla Rubio’nun “Bu neyin hazırlığı?” diye sorduğu ancak tatmin edici cevap alamadığı belirtildi.

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RUBIO CIA’Yİ GÖREVLENDİRDİ

Ankara ile Kahire arasında derinleşen savunma bağlarının Amerikan istihbaratı tarafından gözlem altına alındığı, toplantıların artan yoğunluğu hakkında CIA’nın ABD Dışişlerine rapor geçtiği belirtildi. Gazete “Türk ve Mısır Büyükelçiliklerinden bilgi talebi kararı yoğunlukla İsrail baskısı sonucu alındı. Siyasi çevreler konuya kulak kabartan üç ülkenin daha bulunduğunu kaydediyor. Bunlar da Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emîrlikleri. Marco Rubio’nun Ankara ve Kahire’den görüşmelerin niteliği hakkında izahat istemesi, ABD ve İsrail’in toplantıların içeriğine ulaşmakta başarısız olduğunu gözler önüne serdi” denildi.

STRATEJİK ANLAŞMA SIRADA

Ancak Ürdün basınına konuşan kaynağa göre, şimdilik 5 ülkenin telaşlanmasına neden olan bir ihtimal daha bulunuyor. Söz konusu kaynak “Mısır ile Türkiye Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek stratejik bir anlaşmaya imza atmak üzere” ifadelerini kullandı. Gazetede “Mısır ordusu Türk hava sistemine sahip olmak üzere ancak İsrail buna engel olamıyor” dedi.

PAKİSTAN VE S. ARABİSTAN

Öte yandan Alman güvenlik yetkililerinin istihbarat raporlarında Türkiye ile Mısır arasında önemli bir gelişme olduğundan bahsettiği, Pakistan’ın da katılabileceği bir ‘İslam İttifakı’nın kurulması konusunda görüşmeler yapıldığı, ittifaka ilişkin detayların Suudi Arabistan ile de görüşüldüğü vurgula

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