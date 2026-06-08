İsrail ABD'ye koştu: Bu neyin hazırlığı! Ankara-Kahire zirvesi, Tel Aviv ve Washington’u panikletti
Türk ve Mısırlı generallerin ortak toplantısı İsrail’de paniğe sebep oldu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail’in baskısıyla Türk ve Mısır elçiliklerinden toplantı ile ilgili bilgi istedi. Ancak umduğu cevabı alamadı.
- Ürdün merkezli Rai el-Youm gazetesine göre, ABD hükümeti hem Türkiye hem de Mısır Büyükelçiliklerinden konu hakkında bilgi istedi.
- İddiaya göre ABD Dışişleri, Türk ve Mısır Savunma Bakanlıklarındaki generaller arasındaki görüşmelerin içeriğini öğrenmek istedi ve tatmin edici cevap alamadı.
- Amerikan istihbaratı (CIA), Ankara ile Kahire arasındaki savunma bağlarının derinleşmesini gözlem altına aldı ve toplantıların yoğunluğu hakkında ABD Dışişleri'ne rapor geçti.
- Siyasi çevreler, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emîrlikleri'nin de konuya kulak kabarttığını belirtiyor.
- Mısır ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeyi değiştirecek stratejik bir anlaşmaya imza atmak üzere olduğu ihtimali bulunuyor.
- Alman güvenlik yetkilileri ve Pakistan'ın da katılabileceği bir 'İslam İttifakı'nın kurulması konusunda görüşmeler yapıldığı ve bu detayların Suudi Arabistan ile de paylaşıldığı vurgulanıyor.
Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma ABD’yi kontrol eden İsrail lobisini harekete geçirdi. Ürdün merkezli Rai el-Youm gazetesinin Washington muhabirine bilgi veren üst düzey bir kaynağa göre, Amerikan hükûmeti hem Türkiye hem de Mısır Büyükelçiliklerinden konu hakkında bilgi talebinde bulundu. Aynı haber ve detaylar İsrail basınından Maariv gazetesinin sayfalarında da yer buldu. İddiaya göre ABD Dışişleri Marco Rubio, Türk ve Mısır Savunma Bakanlıklarında görevli generaller arasında gerçekleşen yoğun istişare, toplantı ve buluşmaların içeriğini öğrenmek istedi. İsrail’in baskısıyla Rubio’nun “Bu neyin hazırlığı?” diye sorduğu ancak tatmin edici cevap alamadığı belirtildi.
RUBIO CIA’Yİ GÖREVLENDİRDİ
Ankara ile Kahire arasında derinleşen savunma bağlarının Amerikan istihbaratı tarafından gözlem altına alındığı, toplantıların artan yoğunluğu hakkında CIA’nın ABD Dışişlerine rapor geçtiği belirtildi. Gazete “Türk ve Mısır Büyükelçiliklerinden bilgi talebi kararı yoğunlukla İsrail baskısı sonucu alındı. Siyasi çevreler konuya kulak kabartan üç ülkenin daha bulunduğunu kaydediyor. Bunlar da Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emîrlikleri. Marco Rubio’nun Ankara ve Kahire’den görüşmelerin niteliği hakkında izahat istemesi, ABD ve İsrail’in toplantıların içeriğine ulaşmakta başarısız olduğunu gözler önüne serdi” denildi.
STRATEJİK ANLAŞMA SIRADA
Ancak Ürdün basınına konuşan kaynağa göre, şimdilik 5 ülkenin telaşlanmasına neden olan bir ihtimal daha bulunuyor. Söz konusu kaynak “Mısır ile Türkiye Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek stratejik bir anlaşmaya imza atmak üzere” ifadelerini kullandı. Gazetede “Mısır ordusu Türk hava sistemine sahip olmak üzere ancak İsrail buna engel olamıyor” dedi.
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PAKİSTAN VE S. ARABİSTAN
Öte yandan Alman güvenlik yetkililerinin istihbarat raporlarında Türkiye ile Mısır arasında önemli bir gelişme olduğundan bahsettiği, Pakistan’ın da katılabileceği bir ‘İslam İttifakı’nın kurulması konusunda görüşmeler yapıldığı, ittifaka ilişkin detayların Suudi Arabistan ile de görüşüldüğü vurgula