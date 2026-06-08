İran ile İsrail arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi Ürdün'ü de etkiledi. Ürdün yönetimi, bazı füzelerin hava sahasını ihlal ettiğini açıklarken, ülkenin hiçbir şekilde bölgesel çatışmaların parçası haline gelmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim bölge ülkelerini de etkilerken, Ürdün'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan son gelişmeler nedeniyle Ürdün hava sahasının da etkilendiğini belirtti. Mumeni, gece saatlerinde bazı füzelerin ülke hava sahasından geçtiğini ifade etti.

SİREN SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nün siren sistemlerini devreye aldığı aktarıldı. Yetkililer, vatandaşlara gerekli bilgilendirmelerin ve yönlendirmelerin anlık olarak yapılacağını açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mumeni, ülkenin güvenliğini sağlamak ve vatandaşların can ile mal güvenliğini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Ürdün yönetimi ayrıca hava sahasının herhangi bir tarafça ihlal edilmesine karşı uyarıda bulunarak, ülkenin bölgesel çatışmaların savaş alanına dönüşmesine kesinlikle izin vermeyeceğinin altını çizdi.

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