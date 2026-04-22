Artan enerji fiyatlarına karşı devlet, güneş ve rüzgâr yatırımlarına hibe desteği sunuyor. Faturada yüzde 87’ye varan tasarruf sağlayan bu sistemler, mazot maliyetini sıfırlıyor. Hayvancılıkta yıllık 430 bin TL kazanç sağlanıyor. Yatırım, bir ila üç yılda kendini amorti edip çiftçiye nefes aldırıyor.

CEMAL EMRE KURT- Artan enerji rakamları, çiftçinin maliyetlerini katladı. Tarımsal sulamada elektrik fiyatı 4,5 liraya, mazot ise 72 liraya çıktı. Maliyetlerin yükseldiği ortamda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden sağlanan ve yüzde 75’i bulan hibeler, enerji maliyetlerine karşı üreticiyi koruyor.

TRGM’nin yürüttüğü destekleme programıyla, tarımsal üretimde kullanılacak güneş, biyogaz, rüzgâr ve jeotermal enerji yatırımlarına destek veriliyor. Yapılacak yatırımların kapasite üst limitinin 5 megavatı, yalnızca yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak güneş enerji santralleri için ise kapasite üst sınırının 600 kilovatı aşması gerekiyor.

Çiftçinin enerjisi devletten: Yatırımın yüzde 75ini karşılıyor

Çiftçinin 10 dönümlük arazisini sulama maliyeti güncel tarifeyle 9 bin lirayı buluyor. Mazotla sulamada kullanılan 500 litre mazot için 36 bin lira ödeme gerekiyor. Süt hayvancılığında ise sağım sistemleri, süt soğutma tankları ile havalandırma ekipmanları için harcanan elektrik gideri 490 bin lirayı buluyor. Yenilenebilir enerji kullanımında bu bedel yüzde 87’ye varan azalma ile 60 bin liraya düşüyor.

Küçük ölçekli güneş enerjili sulama sistemi 60-70 bin liraya mal oluyor. Devlet hibesiyle çiftçinin cebinden çıkan para 16-26 bin lira oluyor. Bu yatırımın geri dönüşü 1 yılın altına kadar geriliyor. Orta ölçekli bir süt işletmesi için gerekli 70-80 kW gücündeki güneş enerjisi sisteminin maliyeti 2,5-3 milyon liraya ulaşıyor.

Devlet hibesi sayesinde yatırım tutarı 700 bin ile 1,1 milyon lira aralığına gerilerken, yıllık 430 bin liraya yaklaşan tasarrufla, yatırımın geri dönüşü 1-3 yıl arasında değişiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası