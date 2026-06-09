Balıkesir’in Burhaniye ilçesine 6 yıl önce emekli olup yerleşen muhasebeci Bayram Yaman, kurduğu küçük çiftlikte üretime başladı. Cevizden Osmanlı çileğine, tavuktan kaz ve ördeğe kadar birçok kolda üretim yapan Yaman, hem doğayla iç içe yaşıyor hem de ürünlerini satarak gelir elde ediyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli muhasebeci Bayram Yaman, emeklilik hayatını doğayla iç içe bir üretim sürecine dönüştürdü. Gebze’de çeşitli firmalarda muhasebe müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Yaman, 6 yıl önce ilçeye yerleşerek tarım ve hayvancılığa başladı.

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İŞE CEVİZ ÜRETEREK BAŞLADI

İnternet üzerinden bulduğu Karadere yolu Dedekaya mevkisindeki 7 dekarlık araziyi satın alan Yaman, ilk olarak ceviz üretimine yöneldi. Arazisine yaklaşık 150 ceviz fidanı diken Yaman, zamanla farklı meyve ağaçlarıyla üretim alanını genişletti.

Bir süre küçükbaş hayvancılıkla da ilgilenen Yaman, daha sonra kümes hayvancılığına yönelerek tavuk, ördek, kaz ve bıldırcın yetiştirmeye başladı. Ürettiği yumurtaları ve bıldırcın yumurtalarını satışa sunan Yaman, üretimini ticari bir boyuta taşıdı.

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OSMANLI ÇİLEĞİNİ BÖLGEYE KAZANDIRDI

Bölgede dikkat çeken ürünlerden biri olan Osmanlı çileğini de yetiştirmeye başlayan Yaman, bu ürünü bölgeye kazandıran az sayıda üreticiden biri oldu.

Emeklilik sonrası hayatını üretime adadığını belirten Bayram Yaman, “Biz buraya Gebze’den geldik. Asıl işim muhasebecilikti. Emekli olduktan sonra burayı bulup aldık ve yerleştik. Önce cevizle başladık, sonra farklı meyveler ektik. Ardından hayvancılığa merak sardık” dedi.

Üretim sürecinin zamanla çeşitlendiğini anlatan Yaman, “Tavukçuluğa girdik, yumurta satmaya başladık. Civciv çıkartıp sayıyı artırdık. Bıldırcın yumurtası ürettik. Osmanlı çileği yetiştirmeye başladık. Siparişler gelmeye başlayınca üretimi büyüttük” ifadelerini kullandı.

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EMEKLİLİK HAYATINI AKTİF GEÇİRİYOR

Doğayla iç içe bir yaşam kurduklarını belirten Yaman, hem üretim yaptıklarını hem de emeklilik hayatını aktif şekilde geçirdiklerini söyledi.

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