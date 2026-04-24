Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ali Yanıç'ın kaybıyla bilinen Ali Bal, Gaziantep'teki evinde 14 yaşındaki kızıyla girdiği tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ali Yanıç dosyasının kilit isimlerinden biri olan ve "Cin Ali" lakabıyla tanınan Ali Bal, kan donduran aile içi şiddet olayına kurban gitti.

Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ali Bal ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA KANLI BİTTİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, 14 yaşındaki E.B. eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ali Bal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldüren çocuk yaştaki şüpheli E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MÜGE ANLI DOSYASINDAKİ KARANLIK İSİM

Hayatını kaybeden Ali Bal, kamuoyunun yabancı olduğu bir isim değildi.

Kayıp Ali Yanıç dosyasında baş şüpheliler arasında yer alan Bal, program süresince sadece kayıp vakasıyla değil, hakkındaki istismar ve hırsızlık iddialarıyla da defalarca gündeme gelmişti.

