Müge Anlı'da 'Cin Ali' lakabıyla adını duyurmuştu: Ali Bal, 14 yaşındaki kızı tarafından öldürüldü
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ali Yanıç'ın kaybıyla bilinen Ali Bal, Gaziantep'teki evinde 14 yaşındaki kızıyla girdiği tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- Olay Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi.
- 42 yaşındaki Ali Bal ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
- Tartışma kavgaya dönüşünce 14 yaşındaki E.B. babasını bıçakla yaraladı.
- Ağır yaralanan Ali Bal'ın olay yerinde vefat ettiği belirlendi.
- Şüpheli E.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- Ali Bal, Müge Anlı programında kayıp Ali Yanıç dosyasında baş şüpheliler arasında yer alıyor ve istismar, hırsızlık iddialarıyla da gündeme gelmişti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Ali Yanıç dosyasının kilit isimlerinden biri olan ve "Cin Ali" lakabıyla tanınan Ali Bal, kan donduran aile içi şiddet olayına kurban gitti.
Gaziantep’in Güzelvadi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ali Bal ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAVGA KANLI BİTTİ
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, 14 yaşındaki E.B. eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ali Bal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldüren çocuk yaştaki şüpheli E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
MÜGE ANLI DOSYASINDAKİ KARANLIK İSİM
Hayatını kaybeden Ali Bal, kamuoyunun yabancı olduğu bir isim değildi.
Kayıp Ali Yanıç dosyasında baş şüpheliler arasında yer alan Bal, program süresince sadece kayıp vakasıyla değil, hakkındaki istismar ve hırsızlık iddialarıyla da defalarca gündeme gelmişti.