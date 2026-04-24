Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen süreçte adı geçen isimlerle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Verdiği ifadede "Silahım yok" diyen Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait silahlı fotoğraflar gündem oldu.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Munzur Üniversitesi öğrencisi Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş için ise uluslararası düzeyde arama çalışmaları sürüyor.

SİLAHLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dosyada adı geçen isimlerden biri olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mustafa Türkay Sonel, savcılık ifadesinde, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu ilgim de spor dalıdır" demişti. Ancak sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan fotoğraflarda, Sonel’in uzun namlulu silahlarla poz verdiği görülüyor.

Mustafa Türkay Sonel

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Söz konusu görüntüler, devam eden soruşturma kapsamında kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirirken, savcılık tarafından yürütülen incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Gülistan Doku

