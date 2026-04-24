Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! Silahlı fotoğraflar ortalığı karıştırdı
Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen süreçte adı geçen isimlerle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Verdiği ifadede "Silahım yok" diyen Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait silahlı fotoğraflar gündem oldu.
SİLAHLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Dosyada adı geçen isimlerden biri olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Mustafa Türkay Sonel, savcılık ifadesinde, "Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım. Airsoft isimli renkli boncuk atan tüfeklere merakım vardır. Bu ilgim de spor dalıdır" demişti. Ancak sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan fotoğraflarda, Sonel’in uzun namlulu silahlarla poz verdiği görülüyor.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Söz konusu görüntüler, devam eden soruşturma kapsamında kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirirken, savcılık tarafından yürütülen incelemelerin sürdüğü bildirildi.