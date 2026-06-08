Şam’da düzenlenen Suriye Ulusal Özel Sektör Konferansı’nda konuşan Ahmed Ravad Ramadan, Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Kurulu’nun (SBCB) lansmanını gerçekleştirerek özel sektörün kurumsal dönüşümüne öncülük etti.

İsra Holding CEO’su Ahmed Ravad Ramadan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı iş birliğinde, Japonya’nın desteğiyle Şam’da düzenlenen Suriye Ulusal Özel Sektör Konferansı’na (PSD-2026-Damascus) katıldı. Üç gün süren konferansta, Suriye’nin savaş sonrası ekonomik toparlanma sürecinde özel sektörün üstleneceği rol ve geleceğe yönelik kalkınma stratejileri ele alındı.

Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve diplomatik misyonları bir araya getiren konferansta; hukuki ve düzenleyici reformlar, finansmana erişim, tedarik zincirleri, yatırım ortamı ve ekonomik vizyon başlıklarında üst düzey oturumlar gerçekleştirildi.

SURİYE İŞ KONSEYLERİ KOORDİNASYON KURULU’NUN RESMİ LANSMANI YAPILDI

Konferansın ikinci gününde, Ahmed Ravad Ramadan’ın başkanlığını yürüttüğü Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Kurulu’nun (SBCB) resmi lansmanı gerçekleştirildi. Lansman kapsamında, Suriye Ortak İş Konseyleri Çalışma Şartı ile Konsey Başkanları ve Kurucuları için hazırlanan Çalışma Rehberi kamuoyuna tanıtıldı.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’nın 25 No’lu Kararnamesi temel alınarak oluşturulan kurumsal yapı; ihracatın artırılması, yabancı yatırım ve stratejik ortaklıkların teşvik edilmesi, Suriyeli şirketlerin uluslararası iş fırsatlarına erişiminin güçlendirilmesi ve özel sektörün küresel rekabet gücünün yükseltilmesi olmak üzere dört temel hedef doğrultusunda şekillendirildi.

Lansmanda konuşan Ahmed Ravad Ramadan, SBCB’nin özel sektörün uluslararası ölçekte daha güçlü temsil edilmesini sağlayacak stratejik bir yapı olduğunu belirterek, “Bu platform, bireysel ve dağınık ilişkiler yerine ölçülebilir, sürdürülebilir ve kurumsal bir ekonomik iş birliği modelinin oluşmasına katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Kurulu’nun (SBCB) resmi lansmanı yapıldı

SBCB Başkanı Ahmed Ravad Ramadan, kurulun yalnızca iş dünyası arasındaki koordinasyonu güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Suriye'nin uluslararası ekonomik temsiline de yeni bir boyut kazandıracağını belirterek şunları söyledi: "Özel sektör tek bir ulusal sistem çerçevesinde çalıştığında, ortak ülkeler nezdinde daha güçlü ve tutarlı bir kurumsal ses kazanır; dağınık bireysel ilişkilerden ölçülebilir ve izlenebilir organize bir ekonomik varlığa dönüşür. Bu sistem, Suriye'nin yurt dışındaki ekonomik varlığına açık bir referans ve özgünlük ölçütü kazandırır." Ramadan, bu yapının uluslararası iş birliklerinin kurumsal zeminde gelişmesini sağlayacağını ve Suriye özel sektörünün küresel ölçekte daha etkin temsil edilmesine katkı sunacağını ifade etti.

ULUSLARARASI TEMSİLCİLERDEN GÜÇLÜ DESTEK

Lansman törenine Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Dr. Nidal el-Şa'ar’ın yanı sıra Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya ve Lübnan’ın büyükelçileri ile çok sayıda uluslararası kuruluş ve iş dünyası temsilcisi katıldı. Katılımcılar, SBCB’nin Suriye’nin ekonomik entegrasyon sürecine sağlayacağı katkıya ilişkin destek mesajlarını paylaştı.

Ayrıca Ahmed Ravad Ramadan, SBCB’nin kurumsal vizyonu, faaliyet alanları ve gelecek dönem hedeflerini de detaylı bir şekilde katılımcılarla paylaştı.

Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Kurulu’nun (SBCB) resmi lansmanı yapıldı

Etkinlik, Suriye’nin ekonomik yeniden yapılanma sürecine yön veren kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturdu. Programa; Suriye Yüksek Ekonomik Kalkınma Konseyi, Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Suriye Merkez Bankası ve Suriye Yatırım Ajansı yetkililerinin yanı sıra Japonya, Avrupa Birliği, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar’ın diplomatik temsilcileri katılım sağladı. Ayrıca IFC, UNHCR ve UNCDF gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri ile ticaret odaları, federasyonlar ve iş konseylerinden çok sayıda özel sektör paydaşı etkinlikte yer alarak yatırım, ticaret ve kalkınma alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Kurulu’nun (SBCB) resmi lansmanı yapıldı

TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN ÖNEMLİ ADIMI

SBCB’nin lansmanı, Suriye’nin bölgesel ve küresel ekonomiyle yeniden bütünleşme sürecinin hız kazandığı bir dönemde gerçekleşmesi nedeniyle özel bir önem taşıyor. Bu yönüyle etkinlik, ülkenin ekonomik yeniden yapılanma sürecinde özel sektörün kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik tarihi adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Konferans, Şam’ın simgelerinden Emevi Camii’nin tarihi silueti eşliğinde düzenlenen özel akşam yemeği ile sona erdi. İş konseyleri temsilcileri ve uluslararası katılımcılar, şehrin kalbinde gerçekleştirilen organizasyonda bir araya gelerek iş birliği ve dayanışma mesajları verdi.

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