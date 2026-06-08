Dünya Kupası'nda en çok puan toplayan 10 ülke: Brezilya zirvede
Uruguay'da 1930'da başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 96 yıllık tarihinde 80 ülke mücadele etti. Brezilya, 247 puanla lider durumda yer alıyor. Almanya 225 puanla ikinci, Arjantin ise 158 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
- Brezilya, 114 maçta 76 galibiyet ve 247 puanla Dünya Kupası'nda en çok puan toplayan takım konumunda.
- Almanya 112 maçla ikinci, Arjantin ise 88 maçta 47 galibiyet ve 158 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
- Türkiye, Dünya Kupası'nda 10 maça çıktı, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 16 puan elde etti.
- Dünya Kupası'na katılan 11 ülke bu organizasyonda puan alamadı.
- Dört ülke (Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti) ise Dünya Kupası'nda gol atmayı başaramadı.
Dünya Kupası tarihinde 114 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 76'sını kazanan Brezilya, genel klasmanda 247 puanla lider konumda. Kupalarda 112 maç yapan takipçisi Almanya, 225 puana sahip. Katar 2022 şampiyonu Arjantin, 88 maçta elde ettiği 47 galibiyet ve 158 puanla üçüncü sırada yer aldı.
TÜRKİYE 10 MAÇ YAPTI
Bu yıla kadar Dünya Kupası'na 2 defa katılan ve dünya üçüncüsü olan Türkiye, organizasyonda 10 maça çıktı. A Milli Takım, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16 puan elde etti.
EN ÇOK MAÇ YAPAN BREZİLYA
Brezilya, "Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım" ünvanını elinde tutuyor. "Sambacılar", Dünya Kupası'nda bugüne kadar 114 maç yaptı. Almanya 112, Arjantin 88, İtalya 83, İngiltere 74, Fransa 73 ve İspanya 67 maçla Brezilya'yı izledi.
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11 ÜLKENİN PUANI YOK
Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 11'i, bu organizasyonda puan alamadı. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama, El Salvador ve Katar, organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti. Bu ülkeler içinde Kanada ve El Salvador, 2 defa Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer defa bu organizasyonda yer aldı.
DÖRT ÜLKE GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI
Dünya Kupalarında 4 ülke, gol atmayı başaramadı. Kupada gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.
İLK 10 ÜLKE
Dünya Kupası organizasyonlarında en çok puan toplayan ilk 10 ülke şöyle:
Takım
|Katılım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|Brezilya
|22
|114
|76
|19
|19
|247
|2
|Almanya
|20
|112
|68
|21
|23
|225
|3
|Arjantin
|18
|88
|47
|17
|24
|158
|4
|İtalya
|18
|83
|45
|21
|17
|156
|5
|Fransa
|16
|73
|39
|14
|20
|131
|6
|İngiltere
|16
|74
|32
|22
|20
|118
|7
|İspanya
|16
|67
|31
|17
|19
|110
|8
|Hollanda
|11
|55
|30
|14
|11
|104
|9
|Uruguay
|14
|59
|25
|13
|21
|88
|10
|Belçika
|14
|51
|21
|10
|20
|73
Not: Değerlendirme 3 puan sistemine göre yapılmıştır.