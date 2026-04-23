Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünün kutlamalarına CHP il yönetiminin yaptığı hareket damga vurdu. CHP'lilerin gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönmesi tepki çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Kutlamalara ise CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu.

23 Nisan kutlamalarında CHP'lilerden tepki çeken protesto! Çocuklara sırtlarını döndüler

CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN SARAY KÜLTÜRÜNE ÖZENDİRİLMESİNİ PROTESTO EDİYORUZ"

Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" ifadelerini kullandı.

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı.

