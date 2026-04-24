MHP’nin Kurucu Genel Başkanı ve ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş’in çarpıcı bir mektubu gün yüzüne çıktı…

MURAT ÖZTEKİN - 27 Mayıs Darbesi’ni gerçekleştiren “Kurmay Heyet” içinde olmasına rağmen tasfiye edilerek sürgüne gönderilen Türkeş’in Delhi yıllarında kaleme aldığı ıslak imzalı mektup müzayedeye sunulacak. Phebus tarafından 26 Nisan’da açık artırmaya çıkarılacak mektupta “partilerin didişmesini önlemek” için darbeye karıştığını iddia eden Türkeş, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamına dair teessürlerini dile getiriyor. Alpaslan Türkeş, İsmet İnönü için ise sert sözler sarf ediyor.

İDAMI ÖNLEMEYE ÇALIŞTIM

“Aziz Kardeşim İsmail Bey” diye başlayan mektubunda Türkeş, Menderes’in idamını durdurmak için çabaladığını savunarak “27 Mayıs’tan sonra Cemal Gürsel’i Menderes ve arkadaşlarını İsviçre’ye göndermek üzere ikna ettim. Fakat CHP’nin komite ve ordu içinde aletleri olan Mucip Ataklı, Osman Köksal, Ekrem Acuner, Cemal Madanoğlu, Sami Küçük, Fikret Kuytak ve daha birçokları tarafından bu teşebbüsüm baltalandı ve çok şahsiyetsiz olan Gürsel de bunların fitnesi ile ilk aldığımız karardan vazgeçti. Buradan ben yine kendilerine mektup yazarak, Yassıada sanıkları hakkında verilecek ölüm cezalarının infaz edilmesine razı olmamalarını rica ettim. Üç kişinin idam edildiğini öğrenmek suretiyle ben de sizin gibi çok üzüldüm” ifadelerini kullanıyor.

Türkeş, İnönü’ye “münafık” demiş! Sürgünde yazdığı mektup gün yüzüne çıktı

İSMET PAŞA DENEN KİNDAR...

Türkeş, idamdan İnönü’yü mesul tutarak “Bakalım İsmet Paşa denen kindar münafığın kini bunlarla doyacak mı? Tanrı millet ve memleketimizi kurtarsın ve yakın zamanda huzura, saadete kavuştursun” diyor. Buna rağmen Türkeş, darbeye karışmasını ise şu ifadelerle anlatıyor:

Menderes’in (Allah gani gani rahmet eylesin) yanlış tutumu ve İnönü’nün etrafındakilerle beraber çevirdiği fi tne ve fesad memleketi çok sıkıntılı ve karışık bir duruma sokmuştu. Ben partilerin didişmesini durdurmak ve bilhassa CHP’nin entrikalarına karşı memleketi korumak üzere bu ihtilale karıştım.

ÇOK KIYMETLİ BİR BELGE

Gazetemize açıklama yapan Phebus Koordinatörü Şükrü Oral “27 Mayıs siyasi tarihimizdeki en tartışmalı siyasi olaylardan bir olarak yer almaktadır. Alpaslan Türkeş’in o dönemki durumu da tartışma konusudur. Türkeş bu mektubunda niyetinin idam olmadığını, buna karşı çıktığını belirtiyor. Mektubun müzayedede gerekli ilgiyi göreceğini düşünüyoruz” dedi.

