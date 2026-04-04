Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 29. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLERDE MÜSTESNA BİR YERİ VAR"

Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i, ebediyete irtihalinin 29’uncu yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

BAHÇELİ, TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döktü.

