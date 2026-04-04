Anadolu Ajansı
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 29. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.
Türkeş'in kabrinin başında "Taş Medreseli Ülkücüler" ile fotoğraf çektiren Bahçeli, anıt mezarın görevli personelini de ziyaret etti.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Bakan Çiftçi, Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti
Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR