İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere dün Kırşehir'e geldi. Bakan Çiftçi, Bağbaşı Mezarlığı'nda bulunan "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın kabrine de ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mustafa Tekin'in yaptığı duanın ardından Çiftçi, Ertaş'ın mezarına gül bırakarak su döktü.

MUHARREM ERTAŞ'IN KABRİNİ DE ZİYARET ETTİ

Bakan Çiftçi, aynı mezarlıkta bulunan Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın kabrinde de dua etti.

Ardından şehit polis memuru Gökhan Emre Örül'ün mezarında da dua eden Çiftçi, şehidin anne ve babasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Çiftçi'ye, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal da eşlik etti.

