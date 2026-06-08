İstanbul Küçükçekmece'de akılalmaz bir kaza meydana geldi. Lüks araç ile kaldırımdaki esnafa çarpan sürücü olayın ardından yaralıya bakmak yerine otomobile dertlendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Talihsiz esnaf ise tedavisinin ardından şoförden şikayetçi oldu.

Küçükçekmece'ye bağlı Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde dün kiralık 34 NDL 287 plakalı otomobille ilerleyen Z.A. aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, beton ve demir dubaları kırıp kaldırıma çıkarak, işyerinin önünde bekleyen esnaf İhsan Yeniad'a çarptı.

Arabası ile kaldırımdaki esnafı ezdi! Şoförün tepkisi şoke etti



Yaralanan Yeniad, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yeniad, sürücüden şikayetçi oldu. Sürücü Z.A. ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Arabası ile kaldırımdaki esnafı ezdi! Şoförün tepkisi şoke etti

Kazada yaralanan İhsan Yeniad, sabah 8.30 sıralarında sırtı yola dönükken kendisine aracın çarptığını anlattı.

Arabası ile kaldırımdaki esnafı ezdi! Şoförün tepkisi şoke etti



Kazanın şiddetiyle 1-2 metre havalandığını söyleyen Yeniad, "Arabanın sahibi bana herhangi bir müdahale bulunulmadı. Arabasına baktı, arabasının etrafında gezdi. Hiç yardımcı olmadı, yanımda durmadı. Ne burada ne hastanede hiç benimle ilgilenmedi. Onun için davacıyım. Arayıp sorsaydı şikayetçi olmayacaktım." dedi.

Yeniad, kazanın gerçekleştiği yerin Bağlar otobüs durağı olduğunu belirterek, durağın yoğun olduğu zamanda kazanın gerçekleşmesi durumunda sonucun daha ağır olabileceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası