İstanbul Fatih’te T1 Tramvay Hattı Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Acı olay sonrası seferler geçici olarak durduruldu.

Olay, Fatih'te Kabataş-Bağcılar arasında hizmet veren T1 Tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. adlı çocuk raylara düştü. Düşen çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durduruldu. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.



SEFERLER DURDURULDU

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler geçici bir süre için Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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