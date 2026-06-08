İhlas Haber Ajansı
Laleli'de korkunç kaza! Raylara düşen çocuk, tramvayın altında can verdi
İstanbul Fatih’te T1 Tramvay Hattı Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Acı olay sonrası seferler geçici olarak durduruldu.
Özetle DinleLaleli'de korkunç kaza! Raylara düşen çocuk, tramv...
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3. Sayfa 12 dk önce
Fatih'te T1 Tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında 6 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk raylara düşerek tramvayın altında sıkıştı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
- Olay, Fatih'te T1 Tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında meydana geldi.
- 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. adlı çocuk raylara düştü.
- Düşen çocuk tramvayın altında sıkıştı.
- Seferler durduruldu.
- Ekipler, küçük çocuğun olay yerinde vefat ettiğini belirledi.
- Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
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Olay, Fatih'te Kabataş-Bağcılar arasında hizmet veren T1 Tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. adlı çocuk raylara düştü. Düşen çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durduruldu. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
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SEFERLER DURDURULDU
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler geçici bir süre için Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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