Türkiye Gazetesi
Olympiakos şampiyonluğa yaklaştı! Panathinaikos'ta Ergin Ataman diskalifiye edildi
Olympiakos, Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Panathinaikos'u 102-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Panathinaikos'ta Başantrenör Ergin Ataman, çift teknik faul alıp mücadeleden diskalifiye edildi.
Özetle DinleOlympiakos şampiyonluğa yaklaştı! Panathinaikos'ta...
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Spor 2 dk önce
Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk ederek seride 2-1 öne geçti.
- Olympiakos, Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u Barış ve Dostluk Salonu'nda 102-92 mağlup etti.
- Olympiakos, serinin ilk maçını 82-76 kazanmıştı.
- Panathinaikos, ikinci maçı 68-58 kazanarak seride durumu 1-1'e getirmişti.
- Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, faul itirazı sonrası çift teknik faul alarak maçtan diskalifiye edildi.
- Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.
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Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Olympiakos, Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk etti.
Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılan müsabakayı 102-92 kazanan Olympiakos, seride 2-1 öne geçti.
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ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM UZAKLIKTA
Olmypiakos, serinin ilk müsabakasını 82-76 kazanarak 1-0 öne geçti. Panathinaikos, ikinci mücadeleden 68-58 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi. Olmypiakos, üçüncü maçı kazanarak seride 2-1 öne geçerek şampiyonluğa yaklaştı. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
ATAMAN DİSKALİFİYE OLDU
Faul itirazında bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, çift teknik faul alıp maçtan diskalifiye edildi.
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