Türkiye Gazetesi
Beşiktaş GAİN, pes etmedi: Fenerbahçe'nin rakibi son maça kaldı
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta BSL play-off yarı final serisinin dördüncü maçında Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, seride durumu 2-2’ye getirdi.
Finale yükselecek takımı belirleyecek olan beşinci maç çarşamba günü Akatlar'da oynanacak.
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