ABD Başkanı Donald Trump’ın, Chagos Adaları’nın Mauritius’a devri konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle adaları satın alma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Planın hayata geçmesi halinde ABD, İran’a yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Diego Garcia askeri üssünün kontrolünü doğrudan eline alabilecek.

İngiliz basınından Telegraph’ın haberine göre, Trump yönetimi, Hint Okyanusu’ndaki Chagos Adaları’nın geleceğine ilişkin yeni seçenekler üzerinde çalışıyor.

Telegraph gazetesinin iddiasına göre Trump, İngiltere’nin adaların egemenliğini Mauritius’a devretme planının sekteye uğramasının ardından Chagos Adaları’nı satın alma ihtimalini değerlendirmeye aldı. Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNİ DEVRE DIŞI BIRAKACAK PLAN

Haberde, Trump yönetiminin İngiliz hükümetini devre dışı bırakarak adaları doğrudan satın almayı hedeflediği belirtildi. Ancak bunun için Chagos Adaları’nın önce bağımsız bir devlet statüsü kazanması gerektiği, böylece ABD’nin Mauritius ile doğrudan müzakere yürütebileceği ifade edildi.

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ADALARIN SATIN ALINMASI SEÇENEKLERDEN SADECE BİRİ

Adaların Mauritius’a devrini öngören önceki düzenleme, ABD’nin desteğini çekmesinin ardından nisan ayında askıya alınmıştı. Telegraph’a göre adaların satın alınması, Washington’da değerlendirilen seçeneklerden yalnızca biri. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından gündeme getirilen planın Trump’a sunulduğu ancak şu aşamada öncelikli seçenek olmadığı kaydedildi.

Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, Chagos Adaları’nın Çin’e yakın ilişkileri bulunan Mauritius’un kontrolüne geçmesinin güvenlik ve istihbarat riskleri doğurabileceği görüşünü savunduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Tartışmalar, bölgede devam eden ABD-İsrail-İran geriliminin gölgesinde sürüyor. İran’a yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki Diego Garcia üssü, ABD’nin uzun menzilli operasyonları açısından kritik önem taşıyor. Savaşın başlamasından bu yana İran’ın üsse yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdiği, bunlardan bazılarının ABD güçleri tarafından engellendiği bildirildi.

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ARAKÇİ STARMER’I SUÇLAMIŞTI

Aynı zamanda haberde, İngiltere’nin mart ayında ABD’ye, Diego Garcia’dan İran hedeflerine yönelik operasyonlar için izin verdiği belirtilirken, Trump’ın daha önce bu kararın geciktiğini savunduğu hatırlatıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı, İngiliz üslerinin İran’a karşı kullanılmasına izin vermekle suçladı.

İngiliz hükümeti, Diego Garcia’nın hem Birleşik Krallık hem de ABD için hayati öneme sahip stratejik bir askeri varlık olduğunu vurgulayarak, adanın uzun vadeli güvenliğinin korunmasının temel öncelik olduğunu açıkladı. Hükümet kaynakları ayrıca, ABD’nin desteği olmadan Mauritius ile herhangi bir egemenlik devri anlaşmasına gidilmeyeceğini belirtti.

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