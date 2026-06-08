İngiltere’de hobi amaçlı metal dedektörü kullanan iki arkadaş, Roma dönemine ait, toplam değeri 78 bin sterlini (yaklaşık 5 milyon TL) aşan bir hazine keşfetti. 48 gramlık altın yüzük müzede sergilenmek üzere alınırken, söz konusu parçanın üst düzey bir Roma generaline ait olabileceği düşünülüyor.

İngiltere'nin Somerset bölgesinde yaşayan kamyon şoförü Kevin Minto ile arkadaşı Phil Costello’nun metal detektörüyle gerçekleştirdiği define avı, dikkat çekici bir keşifle sonuçlandı.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Çamurlu bir arazide yapılan araştırmada bulunan ve daha sonra yetkililere teslim edilen altın yüzük, uzmanların incelemesinin ardından “Ilminster Yüzüğü” adıyla kayıtlara geçti. Tarihi eserin değerinin yaklaşık 75 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon TL) olduğu açıklandı.

Uzmanların değerlendirmelerine göre 48 gram ağırlığındaki yüzük, milattan sonra yaklaşık 297 yılında üretildi. Eserin üzerinde, iki atın çektiği savaş arabasının tasvir edildiği oyma bir taş yer alıyor. Büyük boyutları ve ince işçiliğiyle öne çıkan yüzüğün, sıradan bir kullanıcı için yapılmadığı düşünülüyor.

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ROMA KOMUTANINA AİT OLABİLİR

Araştırmacılar, yüzüğün muhtemelen yüksek rütbeli bir Roma komutanı veya önemli bir devlet görevlisi tarafından kullanıldığını ifade ediyor. Bölgede araştırmalarını sürdüren Kevin Minto’nun, yüzüğün yanı sıra farklı tarihi eserler de ortaya çıkardığı belirtildi.

ELDE ETTİĞİ PARAYLA KREDİ BORCUNU KAPATTI

68 yaşındaki Minto, başlangıçta fiziksel olarak aktif kalmak amacıyla yöneldiği metal dedektörü hobisinin hayatını değiştirdiğini söyledi. Keşiften elde edilen gelirin arazi sahibiyle paylaşıldığını belirten Minto, kendi payını da keşfi birlikte yaptığı arkadaşıyla bölüştüğünü anlattı. Elde ettiği kazanç sayesinde kredi borcunu kapatan Minto, çalışma temposunu da azaltma imkânı buldu.

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MÜZEYE VERİLECEK

İngiltere’de faaliyet gösteren Güney Batı Miras Vakfı, tarihi yüzüğü koleksiyonuna kazandırmak için 75 bin sterlin ödeme yaptığını duyurdu. Vakıf, eserin ilerleyen dönemde eğitim faaliyetlerinde kullanılacağını ve öğrencilere Roma tarihi hakkında bilgi vermek amacıyla sergileneceğini açıkladı.

Vakfın kıdemli küratörü Amal Khreisheh, Ilminster Yüzüğü’nün Avrupa’da bulunan benzer örneklerle kıyaslanabilecek önemde olduğunu belirterek, büyüklüğü, ağırlığı ve detaylı altın işçiliğiyle eserin son derece etkileyici özellikler taşıdığını vurguladı.

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