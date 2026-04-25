Siyah beyazlıların kupada golle dönen ve bonservisini almak istediği Malili oyuncuyu Atalanta bırakmaya sıcak bakmıyor. Kartal ise kararlı.

MURAD TAMER - El Bilal Toure, Beşiktaş’ta kalmaya kararlı. Uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açan sakatlığını atlatınca gole kavuşmakta gecikmeyen oyuncu için pazarlıklar kızışacağa benziyor.

El Bilal savaşı! Beşiktaş yıldız forvetin tapusu için harekete geçiyor

BURADA MUTLU

Sezon başında yapılan anlaşmaya göre Malili forvetin 15 gole ulaşması hâlinde 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye girecekti. Ancak ligin sonuna yaklaşılırken Toure bu sayının uzağında, 6 golde kaldı. Buna rağmen teknik heyetin ve yönetimin oyuncudan vazgeçmeye niyeti yok.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Osimhen için devler karşı karşıya! Astronomik rakamlar gündemde

KENDİNE GELİYOR

Özellikle önceki gün Türkiye Kupası’nda Alanyaspor karşısında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Toure, uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara hızlı bir dönüş yaptı. Golle birlikte moral bulan 24 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak da yukarı yönlü bir grafik çizdiği gözlemleniyor. Beşiktaş, oyuncunun bonservisini almak için şartları zorlayacak. Anlaşmanın 10-11 milyon avro civarında tamamlanması planlanıyor.

KİRALAMAYA SOĞUK

Bonservisini elinde bulunduran Atalanta, El Bilal’i tekrar kiralamakta pek istekli görünmüyor.

AVRUPA BİLETİ ALINIRSA! MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

Beşiktaş'ın, Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa Ligi play-off turunda seri başı olursa karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu: Hapoel Be'er Sheva (İsrail), Drita (Kosova), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Borac Banja Luka (Bosna Hersek), Sint-Truiden (Belçika), Vikingur Reykjavik (İzlanda), Kairat Almaty (Kazakistan), Riga FC (Letonya), Klaksvik (Faroe Adaları), Flora Tallinn (Estonya), Jablonec (Çekya), Lillestrom (Norveç).

