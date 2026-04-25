Anadolu Ajansı
Aynı gün aynı saatte 3 kritik maç! İşte Süper Lig'de 32. haftanın programı
Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını aynı gün ve aynı saatte oynayacak. İşte maç programı...
Spor
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
- 32. haftanın maçları 1 Mayıs Cuma günü başlayacak.
- 1 Mayıs Cuma günü 17.00'de Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor ve 20.00'de Gaziantep FK-Beşiktaş maçları oynanacak.
- 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Trabzonspor-Göztepe ve Samsunspor-Galatasaray maçları yapılacak.
- 3 Mayıs Pazar günü de saat 20.00'de Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor, Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Kasımpaşa-Kocaelispor karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 32. haftanın müsabaka programı şu şekilde;
1 MAYIS CUMA
17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
2 MAYIS CUMARTESİ
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 MAYIS PAZAR
20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
