İç sahadaki Liverpool ve Juventus maçlarının aynısını isteyen Buruk’un tek soru işareti sağ bekte Sallai mi, Singo mu? Osimhen ise 11’de.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan, Fenerbahçe derbisine hazırlanırken tüm gözler teknik direktör Okan Buruk’un nasıl bir taktik düzeniyle sahaya çıkacağında…

EZİCİ ÜSTÜNLÜK!

Ligde üç şampiyonluk gören ve dördüncünün eşiğinde olan Buruk, en yakın takipçisine karşı final sınavı verecek. Konsantre olduğu maçlarda farkını ortaya koyan Buruk’un ölçüsü iç sahada Liverpool (1-0’lık iki maç) ve Juventus’a (5-2) karşı sergilenen (ezici ve üstün) futbol. Sezonun en güçlü üç maçı olarak dikkati çeken bu mücadelelerdeki oyun anlayışı F.Bahçe karşısında da sergilenmeye çalışılacak.

Buruk'tan dev taktik! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi tarifesi

KARAR MAÇ GÜNÜ

Ve Buruk aynı 11’le sahaya çıkacak. Lemina, Torreira ve Sara’dan oluşacak güçlü orta saha Barış Alper Yılmaz ve Sane kanatları ile desteklenip forvette Victor Osimhen ile gol aranacak. Tek soru işareti ise sağ bekte. Liverpool maçının birinde Sallai, diğerinde Singo görev yapmıştı. Okan Buruk şu anda bu konuda kararını vermedi ve maç gününe bıraktı. Buruk’un planına göre her bölgede rakibe baskı kurulacak, pas oyunu ve kapılan topların ardından hızlı geçişlerle sonuç alınacak. Plan bu uygulama ise yarın sahada olacak.

OSİMHEN: HAZIRIM

Derbi öncesi iki takım adına da herkesin durumunu en çok merak ettiği isim Victor Osimhen… G.Birliği maçında sonradan oyuna giren ve kolunda özel koruma olan Nijeryalı forvet F.Bahçe’ye karşı 11’de olacak. Teknik direktör Okan Buruk’un taktik planında önemli bir yeri olan Osimhen hem fizik olarak hem de mental anlamda görev hazır olduğunu teknik ekibe bildirdi. Yıldız oyuncu böylesine önemli bir derdibe takımı asla yalnız bırakmak istemediğini Okan Buruk’a bildirdi.

BÜTÇE ZİRVESİ! MALİ GENEL KURUL BUGÜN

Sarı kırmızılılarda derbi öncesinde bugün kulübün yıllık olağan bütçe toplantısı gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantı 10.00’da başlayacak. Bütçenin karara bağlanacağı toplantıda başkan Dursun Özbek’in TFF, MHK ve derbiye verilen hakem Yasin Kol ile ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.

