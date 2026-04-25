Ayağına gelen fırsatı Rize beraberliğiyle iten sarı lacivertliler, Galatasaray’ı evinde yenerek hem umudunu korumak hem de taraftarının gönlünü almak hedefinde.

EMİN ULUÇ - Galatasaray evinde Kocaelispor’la berabere kaldığında, Fenerbahçe için son 5 maçı kazanmak şampiyonluk anlamına geliyordu. Ancak sarı lacivertliler ipleri elinde tutamadı. Kadıköy’deki Rize beraberliği sadece şampiyonluk umutlarını azaltmadı, camiada kaosu da tetikledi.

ÖZÜR MAÇI GİBİ

Yarın Ali Sami Yen’e konuk olacak Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile oyuncuların hedefi, Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk umudunu son üç haftaya taşımak. Zirve değişmese bile bir Galatasaray galibiyetiyle taraftarından özür dilemek isteyen sarı lacivertlilerin en büyük kozu ise Ali Sami Yen!

Bir gurur meselesi! Şampiyonluk umudu pamuk ipliğine bağlı Fenerbahçe derbiyi en azından prestij için kazanmak istiyor

TEDESCO ‘ZAFER’ İSTEDİ

Domenico Tedesco ile bu sezon derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, hem Trabzonspor’u hem Beşiktaş’ı iki maçta da mağlup etti. Sarı lacivertliler sadece Galatasaray ile Kadıköy’de 1-1 berabere kaldı. Galatasaray’ı 2-0 yenerek Süper Kupa’yı kaldıran Domenico Tedesco oyuncularıyla yaptığı toplantıda derbi üstünlüklerine vurgu yaparken, zafer istediğini ifade etti. Savunma hattına net uyarılar yapan İtalyan, orta sahaya hakimiyetinin önemine dikkat çekerken, tam saha pres talimatı verdi. F.Bahçe, son 10 deplasmanda G.Saray’a sadece 1 kez yenilirken, son 7 maçta ise kaybetmedi.

ATAN YENİLMİYOR! İLK GOL ÇOK KRİTİK

Derbilerin son 32 yılındaki 65 maçta ilk golü atan takım sadece 5 defa yenildi. Fenerbahçe 4 maçta geriden gelerek kazanırken, Galatasaray 1 derbide aynı başarıya imza attı. Galatasaray, ilk golü attığı 15 maçı kazanırken, Fenerbahçe 25 defa ilk golle zafere ulaştı. Gollü 9 beraberlikte Fenerbahçe ilk golü atsa da 6 maçta Galatasaray beraberliği yakalamasına engel olamadı. Galatasaray bu sezon ilk golü attığı 22 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe ise 18 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

TAKIMDAN AYRI! ASENSİO BEKLENTİSİ

n Fenerbahçe derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı antrenmanda sarı lacivertlilerin yüksek motivasyonu dikkat çekerken, Asensio takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. İspanyol yıldızın bugün takıma katılması beklense de, derbide yedek soyunacağı gelen haberler arasında.

BİR YEMİN ETTİM Kİ…

Fenerbahçeli oyuncular kendi aralarında yaptıkları toplantıda derbi galibiyeti için sözleşti. Rize beraberliğiyle ligde ağır yara alan, Konya yenilgisiyle kupaya veda eden sarı lacivertliler, kalan tüm maçları kazanmak için yemin etti.

