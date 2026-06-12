F.Bahçe’de Aziz Yıldırım’ın 8 sene önceki planı gerçeğe dönüşüyor. Profesör lakabıyla tanınan ünlü teknik adam Chris Van Puyvelde, sarı lacivertli kulüpte akademiden A takıma kadar bütün birimlerin yöneticisi olacak.

TAHİR KUM - Fenerbahçe’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, kulübün futbol yapısını kökten değiştirecek tarihî bir hamleye imza atıyor. Belçika futbolunun altın neslini yetiştiren ve “Profesör” lakabıyla tanınan ünlü teknik adam Chris Van Puyvelde, Fenerbahçe’nin yeni futbol aklı oluyor. Aziz Yıldırım, futbolda sürdürülebilir ve kurumsal bir sistem kurmak adına dünyaca ünlü Belçikalı futbol adamını kulübe tam yetkili bir futbol direktörü olarak kazandıracak. Puyvelde, akademiden A takıma kadar tüm birimlerin yöneticisi olacak.

SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Aziz Yıldırım’ın Haziran 2018’de Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışı öncesinde Van Puyvelde ile anlaşmıştı. Hatta Belçikalı futbol adamı için İstanbul’da ev tutulmuş ve sözleşme imzalanmıştı. Ancak o dönemki seçim yarışını Ali Koç’un kazanması ve sportif direktörlük görevine Comolli’yi getirmesiyle proje rafa kalkmıştı. Dönemin idari menajeri Hasan Çetinkaya, 2018 Dünya Kupası esnasında Belçika ile sözleşmesi devam eden Puyvelde’nin transferinin, kontrattaki gizlilik maddeleri sebebiyle seçim sürecinde açıklanamadığını itiraf etmişti.

Chris Van Puyvelde

SİSTEM ODAKLI, DİSİPLİNLİ

2010’lu yıllarda Belçika futbolunu dünya sahnesine çıkaran, millî takımın teknik direktörlük ve idari mekanizmalarını tamamen şekillendiren Chris Van Puyvelde, sistem odaklı ve disiplinli çalışmalarıyla tanınıyor. Geçmişte verdiği bir röportajda, “Sistemimizde talep edilen bölgelere ve ihtiyaçlara göre hareket ederiz. Çok seçici olduğumuzu söylemem gerekir” diyerek çalışma prensiplerini özetleyen tecrübeli futbol profesörünün, F.Bahçe’de de kulübün geleceğini garanti altına alacak kurumsal bir futbol ekolü inşa etmesi bekleniyor.

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