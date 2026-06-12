Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arz süreciyle birlikte talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve başvuru yapılabilecek aracı kurumlar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, Beta Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

Sermaye piyasalarında hareketlilik sürerken Beta Enerji halka arzı için geri sayım başladı. SPK onayı sonrası yatırımcılar halka arzın detaylarını araştırmaya başladı. Talep toplama tarihleri, lot dağıtım yöntemi ve konsorsiyum üyeleri belli olurken, halka arzın büyüklüğü de dikkat çekiyor.

BETA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 17-18-19 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirket payları sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Halka arz kapsamında yatırımcılar yalnızca adet bazında talep girişi yapabilecek.

Borsa kodu "BETAE" olarak açıklanan şirketin halka arzında toplam 60 milyon 750 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Bunun 55 milyon TL'lik kısmı sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin TL'lik bölümü ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arz sonrasında şirketin çıkarılmış sermayesi 350 milyon TL'den 405 milyon TL'ye yükselecek.

Beta Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? İşte anlaşmalı bankalar

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 50, yüksek talepte bulunacak yatırımcılara yüzde 10, Beta Grubu çalışanlarına yüzde 1 ve yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 39 oranında tahsisat ayrıldı. Yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı açıklandı.

BETA ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Beta Enerji halka arzında pay başına satış fiyatı 40,00 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL seviyesine ulaşacağı açıklandı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 15 olarak duyuruldu.

Beta Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? İşte anlaşmalı bankalar

BETA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Beta Enerji halka arzında Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BTCTurk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

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