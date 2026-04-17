17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kamuoyunun gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında kamu kurumlarında üst düzey görev değişiklikleri dikkat çekerken yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Resmi Gazete’nin 17 Nisan 2026 Cuma tarihli sayısı yayımlandı. Gece yarısından itibaren erişime açılan kararlarda, çeşitli bakanlıklar ve kurumlarda görev değişiklikleri yapılırken, yurt dışı temsilciliklere yönelik atamalar da yer aldı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürşad Sezen getirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında açık bulunan, Başkan Yardımcılığına Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Bayram İzzet Taşcı'nın ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına da Mahmut Çolak getirildi.

Resmi Gazete atama kararları neler 17 Nisan 2026? Büyükelçi atamaları gerçekleşti

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan YALÇIN,

Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak YALÇIN, merkeze alınmış,

Gine-Bissau Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem KAHYAOĞLU,

Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsün ERKUL,

Nijer Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür ARSLAN,

Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat UYANIK,

İsveç Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan KARAKOÇ,

Madagaskar Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru DEMİRCAN,

atanmıştır.

Resmi Gazete atama kararları neler 17 Nisan 2026? Büyükelçi atamaları gerçekleşti

17 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7577 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11165)

–– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11166)

–– Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı Yapım İşi 1. Etap Çorum-Havza (Samsun) Projesi Kapsamında Amasya, Çorum ve Samsun İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11167)

–– Giresun İli, Merkez İlçesi, Küçükköy Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11168)

–– Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu Projesi (Km:0+000-22+663 Arası) Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11169)

–– 400 kV R24-Edirne RES TM-Saros Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11170)

–– 154 kV (Muğla Güney-Dalaman) Brş.N.-Köyceğiz Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11171)

–– Avustralya’nın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde 17/4/2026 Tarihinden İtibaren Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11172)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/106, 107, 108, 109, 110, 111)

YÖNETMELİKLER

–– Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliği

–– Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

GENELGE

–– İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi ile İlgili 2026/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2026/2)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İLKE KARARLARI

–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/203, K: 2026/39 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2023/80 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/143 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/144 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/145 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/146 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/148 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/149 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/150 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/151 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/152 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2024/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/153 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberle İlgili Daha Fazlası