Yolculara kötü haber! Otobüslerde heyecanla beklenen ikramlar kalkıyor
Şehirlerarası otobüs yolculuklarının en heyecanlı kısmı muavinin dağıtacağı ikramlar oluyordu. Artık o anlar tarihe karışacak. Artan maliyetler nedeniyle radikal kararlar alan yolcu otobüsü firmaları, ikramları kaldırmaya hazırlanıyor. Yolculuklarda sadece su ikramının olacağı, yiyecek ve içeceklerin de ücretlendirileceği gündemde yer alıyor.
Şehirlerarası otobüs firmaları radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Artan maliyetler nedeniyle yolculara sunulan ikramların kaldırılması gündemde.
Bazı otobüs firmaları maliyeti nedeniyle ikramları kaldırma kararı almaya hazırlanıyor.
YİYECEK VE İÇECEKLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ GÜNDEMDE
Gelecek dönemde otobüs yolculuklarında sadece su ikramının olacağı, yiyecek ve içeceklerin de ücretlendirileceği gündemde yer alıyor.
YOLCULAR MEMNUN DEĞİL
Show Haber'de yer alan habere göre kısa mesafeli yolculuklardaysa ikram hizmeti tamamen kaldırılmıştı. Hayata geçmesi beklenen yeni uygulama yolcuları pek de memnun etmedi.
Bir yolcu ikramların kaldırılmasıyla ilgili "Hemen hemen kaldırdılar çoğu şeyi. Bir suyla bırakıyorlar. Yani eskiden güzeldi." ifadelerini kullandı.
