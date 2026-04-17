Titanik faciasından kurtulan birinin giydiği can yeleği, bu hafta sonu "bir defa karşılaşılabilecek" nadir fırsat olarak nitelendirilen açık artırmada satışa sunulacak. Can yeleğinin 250.000 pound ile 350.000 pound arasında satılması bekleniyor.

İngiliz müzayede evi Henry Aldridge and Son'a göre, 250.000 pound (339.000 dolar) ile 350.000 pound (474.000 dolar) arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen can yeleği, 1912 trajedisinden sağ kurtulanlardan birine ait olup açık artırmaya çıkarılan tek ceket olma özelliğini taşıyor.

Müzayede evinin genel müdürü Andrew Aldridge, bunun talihsiz gemiden satışa sunulan "en ikonik" eşyalardan biri olduğunu söyledi. Aldridge konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Basitçe söylemek gerekirse, bu can yeleği koleksiyoncular için nesilde bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat sunuyor; Titanik'ten kurtulan birinden açık artırmaya sunulan tek örnek." ifadelerini kullandı.

Laura Mabel Francatelli cankurtaran botundaki diğer kurtulanlarla birlikte

Can yeleğinin 114 yıl önce batan Titanik adlı yolcu gemisinde birinci sınıf yolcu olan Laura Mabel Francatelli tarafından giyildiği belirtildi. Francatelli, moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon'ın sekreteriydi ve işvereni ve işvereninin kocası Cosmo Duff Gordon ile birlikte Chicago'ya seyahat etmek için Titanik'e binmişti. 3'ü de bir numaralı cankurtaran botuna binmeyi başardıktan sonra hayatta kalmayı başarmıştı.

TİTANİK FACİASI

Titanik, 10 Nisan 1912'de denize açıldığında o dönemde hizmette olan en büyük yolcu gemisiydi ve "batmaz" olarak kabul ediliyordu. Yola çıkmasından sadece 4 gün sonra Titanic, 14 Nisan gecesi saat 23:40'ta Kuzey Atlantik'te bir buzdağına çarptı. 3 saatten kısa bir sürede batan gemide bulunan yaklaşık 2220 kişi için yeterli cankurtaran botu yoktu. Tarihi trajedide sadece yaklaşık 700 kişi hayatta kalabildi.

