30 milyon euroya satılıp geri kiralanmıştı! Galatasaray, Sacha Boey için kararını verdi
Galatasaray, 30 milyon euroya Bayern Münih'e sattığı ve devre arasında yeniden takıma kiralık olarak kattığı Sacha Boey için kararını verdi.
Galatasaray, Bayern Münih'ten devre arasında kiralık olarak geri aldığı Sacha Boey'in bonservisini sezon sonunda almak istiyor.
- Galatasaray, Sacha Boey'i 30 milyon euroya Bayern Münih'e satmıştı.
- Boey, devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a geri katıldı.
- Fransız oyuncu son dönemde performansını artırarak sağ bekte formayı kaptı.
- Galatasaray, Boey'in bonservisini almak için Bayern Münih'e 15 milyon euro ödeyecek.
- Boey, Galatasaray'daki 2. döneminde 13 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Galatasaray, 30 milyon euro gibi yüksek bir bedelle Alman devi Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i devre arasında kiralık olarak tekrar takıma katmıştı. Fransız oyuncu son dönemde performansını artırarak son maçlarda sağ bekte de formayı kapmıştı.
BOEY İÇİN KARAR VERİLDİ
Boey'in performansı sonrasında sarı-kırmızılılarda Fransız oyuncunun geleceği için karar verildiği öne sürüldü.
30 MİLYONA SATMIŞLARDI, GERİ ALMA BEDELİ 15 MİLYON EURO
Bild'in haberine göre Galatasaray sezon sonunda Sacha Boey'in bonservisini almak istiyor. Sarı kırmızılılar, Boey'i kadrosuna katarsa Bayern Münih'e 15 milyon euro bonservis ödeyecek.
Boey, Galatasaray'daki 2. döneminde 13 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.
