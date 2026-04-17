Galatasaray, 30 milyon euroya Bayern Münih'e sattığı ve devre arasında yeniden takıma kiralık olarak kattığı Sacha Boey için kararını verdi.

Galatasaray, 30 milyon euro gibi yüksek bir bedelle Alman devi Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i devre arasında kiralık olarak tekrar takıma katmıştı. Fransız oyuncu son dönemde performansını artırarak son maçlarda sağ bekte de formayı kapmıştı.

BOEY İÇİN KARAR VERİLDİ

Boey'in performansı sonrasında sarı-kırmızılılarda Fransız oyuncunun geleceği için karar verildiği öne sürüldü.

30 milyon euroya satılıp geri kiralanmıştı! Galatasaray, Sacha Boey için kararını verdi

30 MİLYONA SATMIŞLARDI, GERİ ALMA BEDELİ 15 MİLYON EURO

Bild'in haberine göre Galatasaray sezon sonunda Sacha Boey'in bonservisini almak istiyor. Sarı kırmızılılar, Boey'i kadrosuna katarsa Bayern Münih'e 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

30 milyon euroya satılıp geri kiralanmıştı! Galatasaray, Sacha Boey için kararını verdi

Boey, Galatasaray'daki 2. döneminde 13 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

