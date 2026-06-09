Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 9. Toplantısı, Kazakistan’ın Türkistan kentindeki Dostluk Evi’nde gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ortak tarih, coğrafya ve edebiyat kitaplarının sürecinin tamamlandığını belirterek Türkiye’de yaklaşık 150 bin öğrencinin bu dersleri seçmeli olarak aldığını söyledi.

AKİF BÜLBÜL/ TÜRKİSTAN- Kazakistan’ın Türkistan kentindeki Dostluk Evi’nde TDT Eğitim Bakanları 9. Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Millî Eğitim Bakanı Tekin “Ortak tarih kitabımız, ortak Türk dünyası coğrafyası kitabımız ve ortak Türk edebiyatı kitaplarımızla ilgili süreç tamamlandı. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Türkiye’de yaklaşık 150 bin öğrenci bu dersleri seçmeli olarak aldı. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ konusunda hep birlikte ortak adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu konudaki tüm tecrübelerimizi paylaşmaya ve Türk devletlerinin birikimlerinden faydalanmaya açığız” dedi.

Eğitim Bakanları, Kazakistan'da toplandı: Ortak kitap için süreç tamamlandı

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Yapılan istişarelerin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde; eğitim alanında iş birliğinin derinleştirilmesi, öğrenci ve öğretmen hareketliliğinin artırılması, yükseköğretimde ortak mekanizmaların geliştirilmesi ve dijital eğitim altyapılarının güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.

Eğitim Bakanları, Kazakistan'da toplandı: Ortak kitap için süreç tamamlandı

ORTAK ÜNİVERSİTE PROJELERİ SÜRÜYOR

Kazakistan’da yaptığı konuşmada YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’nin TDT üyesi ülkelerle yükseköğretim alanındaki işbirliğine büyük önem verdiğini vurgulayarak, ortak üniversite projelerinin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Eğitim Bakanları, Kazakistan'da toplandı: Ortak kitap için süreç tamamlandı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Özvar, 2024’te kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin de akademik çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Özvar, Kazakistan ile yükseköğretim alanındaki işbirliğinin somut sonucu olarak Gazi Üniversitesinin Güney Kazakistan’da şube açma kararı aldığını hatırlattı.

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