Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Ligde lider durumdayız, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum…” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün taraftara açık olarak gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Şampiyonluktan hiç şüphe etmediklerini söyleyen Buruk bu sezon 47 maça çıktıklarını hatırlatırken “Bu kadar maç oynamak futbolcularımızı fiziksel ve psikolojik anlamda yıprattı. Osimhen’in sakatlığı vardı. Asprilla, Göztepe maçında sakatlandı. Lang’ın parmağı koptu. Yunus’un sakatlığı vardı. Yarım ve eksik oyuncular nedeniyle bazı oyuncuların üzerine yük bindiği için zorlandığımız maçlar oldu” diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

SORUMLU BENİM

Üst üste dördüncü şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyleyen Buruk “Son beş haftaya girilen Süper Lig’de 2 puan önde lider durumdayız, en yakın rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Bütün ipler bizim elimizde. Şampiyonluktan hiç şüphem yok. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan dolayı gururlu ve mutluyum” dedi.

Zaman zaman hatalar yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Hatalarımız ve yanlışlarımız olabilir. Hata, yanlış ve puan kayıpları birine yüklenecekse bu takımın teknik direktörüdür. Her şeyin sorumlusu benim” dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Taraftara açık yapılan idmanla ilgili olarak “Haftada üç maç yaptığımız için taraftarımızla buluşamıyorduk” diyen Okan Hoca “Bizim Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu da her zaman olduğu gibi yerine getireceğiz. Taraftarımız da arkamızda dursun” dedi.

OSİMHEN’E ÖVGÜ

Osimhen’in yokluğunda yaşanan puan kayıpları için Okan Buruk “Bazı oyuncular takımlar için çok değerlidir. Real Madrid için Mbappe neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse Galatasaray için Osimhen de odur. Osimhen bu takımın lokomotifi” diye konuştu.

BAKLAVA İKRAMI

Galatasaray’ın dünkü idmanını Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da takip etti. UltrAslan tribün liderlerinden Sebahattin Şirin, antrenman öncesinde takıma konuşma yaptı. Şirin “Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz” dedi. Daha sonra futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram edildi.

OYUNCULAR DAHA İSTEKLİ

Üst üste üç şampiyonluğa rağmen aç ve istekli olduklarını söyleyen Okan Buruk “Şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden daha çok istiyor. Onları ilk sıraya koyarım” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası