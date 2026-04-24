Akdeniz son 24 saattir sismik bir hareketliliğin merkezinde... Girit Adası açıklarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından bölgede adeta deprem fırtınası yaşanıyor. Uzmanlar, kritik "Helen Yayı" üzerindeki gerilimin Batı Anadolu'da Uşak ve çevresini tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Akdeniz, son 24 saatte meydana gelen peş peşe sarsıntılarla güne hareketli başladı. Girit Adası açıklarında kaydedilen 5.9 ve 5.0 büyüklüğündeki ana depremlerin ardından bölgede adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. Muğla ve çevresinde de hissedilen sarsıntılar, "Helen Yayı" üzerindeki gerilimi tekrar gündeme getirdi.

PEŞ PEŞE GELEN SARSINTILAR PANİK OLUŞTURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 06.18'de Girit Adası açıklarında yerin 7 kilometre derinliğinde 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin güney kıyılarında hissedilerek vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Sarsıntılar bununla da sınırlı kalmadı. Saat 11.58 sularında aynı bölge bu kez 5.0 büyüklüğünde bir depremle daha sallandı. Bu iki ana sarsıntıyı, büyüklükleri 4.3, 4.2 ve 4.0 arasında değişen çok sayıda artçı takip etti. Son veriler ışığında, bölgede gün içerisinde hissedilir derecede 15'ten fazla deprem kaydedildi.

İzmir, Çanakkale, Manisa, Uşak... Akdenizde uyuyan dev uyanıyor mu? Girit Adasında deprem fırtınası

UZMANLAR NE DİYOR? "HELEN YAYI" ALARM VERİYOR

Bölgedeki hareketliliği değerlendiren yer bilimciler, sarsıntıların meydana geldiği noktanın jeolojik önemine dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Naci Görür

X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür:

"Girit’in güneydoğusunda olan bu depremler (5.9 ve 5.0), Helen-Kıbrıs Yayı ve onun üzerindeki levha üzerinde gerçekleşiyor. Sarsıntılar tam olarak Plini-Strabo zonuna denk geliyor."

Prof. Dr. Osman Bektaş

Prof. Dr. Osman Bektaş X hesabından bir değerlendirme yaptı ve Batı Anadolu'da Uşak ve çevresine dikkat çekti:

"Helenik Dalma-Batma Zonu üzerinde beklenen bir deprem; son günlerdeki orta büyüklükte artış gerilimin kademeli boşaldığını gösteriyor. Uşak deprem kümesiyle doğrudan iliskili değil, ancak Batı Anadolu "gerilme stres aktarımı" ihtimali göz ardı edilmemeli.

Aktivite M4 seviyesindeki sarsıntılarla devam ediyor. Bu sismik kümelenme, Helenik Yay üzerindeki gerilimin dinamik olduğunu ve Batı Anadolu'nun genişleme rejimini (Uşak vb.) sismik olarak uyarabileceğini gösteriyor. Yakından takip edilmeli."

Prof. Dr. Bektaş, Uşak ve çevresine dikkat çekti

SON 24 SAATTE ÖNE ÇIKAN DEPREMLER

Bölgedeki sismik kümelenme, özellikle 5.0 ve üzeri sarsıntıların yoğunluğuyla dikkat çekiyor:

Tarih / Saat Bölge Büyüklük Derinlik (km) 24.04.2026 12:41:02 Girit Adası 5.5 3.2 24.04.2026 12:38:43 Girit Adası Açıkları 3.7 9.3 24.04.2026 12:28:15 Girit Adası 3.6 8.8 24.04.2026 12:26:45 Girit Adası 4.3 8.3 24.04.2026 11:58:16 Girit Adası Açıkları 5.0 7.8 24.04.2026 11:23:36 Girit Adası 2.6 6.1 24.04.2026 09:37:53 Girit Adası 3.8 5.0 24.04.2026 09:32:25 Girit Adası Açıkları 3.8 5.5 24.04.2026 09:14:30 Girit Adası 3.9 1.3 24.04.2026 08:28:06 Girit Adası Açıkları 3.9 8.4 24.04.2026 07:59:17 Girit Adası Açıkları 3.4 5.9 24.04.2026 07:22:39 Girit Adası 2.6 5.9 24.04.2026 07:11:50 Girit Adası 3.8 6.6 24.04.2026 07:08:37 Girit Adası 3.8 9.3 24.04.2026 06:54:46 Girit Adası Açıkları 3.4 9.0 24.04.2026 06:18:51 Girit Adası 5.9 5.0 24.04.2026 01:29:00 Akdeniz 1.5 3.8

