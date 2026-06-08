2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürerken ABD'nin Kansas City kentinde, İngiltere Milli Takımı'nın kamp yapacağı tesisin yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürerken ABD'nin Kansas City kentinde, İngiltere Milli Takımı'nın kullanacağı antrenman kampının yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kansas City Polisi, yerel saatle sabah 04.00 sıralarında Troost Avenue bölgesinden gelen silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. İlk incelemelerde silahla yaralanan üç kadın tespit edilirken, daha sonra altı kişinin daha yaralandığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan dokuz kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırının yaşandığı noktanın, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası boyunca kullanacağı Swope Soccer Village antrenman tesisine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olduğu aktarıldı. Olay sırasında İngiltere kafilesi Florida'da bulunuyordu. Oyuncu ya da teknik ekip üyesin saldırıdan etkilenmedi.

İngiltere Milli Takımı kampının yakınında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA KUPASI GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Silahlı saldırı, 48 takımın katılacağı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Dünya Kupası kapsamında çok sayıda takımın kamp yapacağı Kansas City, güvenlik hazırlıkları için daha önce 17 milyon dolarlık federal destek almıştı.

Kansas City Belediye Başkanı Quinton Lucas, silahlı şiddetin ABD genelinde ciddi bir sorun olmaya devam ettiğine işaret ederek, turnuva süresince takımlar, taraftarlar ve VIP konuklar için geniş güvenlik önlemleri uygulanacağını söyledi.

İngiltere Milli Takımı kampının yakınında silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Lucas, "Takımlar ve üst düzey misafirler yalnızca kendi güvenlik ekipleriyle değil, yerel kolluk kuvvetlerinin desteğiyle de korunacak. Bu şehirdeki en güvenli kişiler onlar olacak" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, saldırıyla ilgili henüz herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını açıkladı. Belediye Başkanı Lucas, olayın ruhsatsız faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldiğini belirtirken, saldırının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Kansas City, 2026 Dünya Kupası sürecinde İngiltere'nin yanı sıra Arjantin, Hollanda ve Cezayir gibi milli takımlara da ev sahipliği yapacak. İngiltere Milli Takımı'nın 13 Haziran'da kente gelmesi planlanıyor.

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